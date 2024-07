Victor Wembanyama impulsiona vitória da França na estreia olímpica

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Esta foi a cerimônia de abertura de Victor Wembanyama.

Sem Torre Eiffel, sem Celine Dion, sem Zinedine Zidane, sem Rafael Nadal, sem Serena Williams e sem caldeirão flutuante necessário. Apenas um garoto de 2,23 m com os olhos do mundo do basquete voltados para ele em sua estreia olímpica.

E ele não decepcionou.

Acendendo uma espécie de tocha para as esperanças francesas de medalha de ouro, Wembanyama teve 19 pontos, nove rebotes, quatro roubos de bola e três bloqueios, e a França abriu sua campanha nas Olimpíadas de Paris derrotando o Brasil por 78 a 66 em uma partida do Grupo B no sábado, diante de uma multidão lotada de fãs agitando bandeiras, cantando músicas e acenando, que vieram em busca de um show e conseguiram um.

“Você não pode subestimar o poder da multidão, a torcida da casa”, disse Wembanyama. “Eu acho que realmente vai ser o sexto homem em todo esse torneio.”

Ele considerou isso uma cerimônia de abertura?

“Sim, sim, sim”, disse Wembanyama. “Foi muito melhor.”

“Eu sabia que seria um bom dia”, disse Victor Wembanyama após liderar a França na vitória na abertura do Grupo B. Christina Pahnke/sampics/Getty Images

Wembanyama — o Novato do Ano da NBA pelo San Antonio Spurs na temporada passada — e seus companheiros de equipe pularam a cerimônia de abertura em Paris na sexta-feira à noite para descansar para o jogo de sábado. Lille fica a cerca de uma hora de Paris em cada sentido de trem em circunstâncias ideais, mas o vandalismo que interrompeu a viagem na sexta-feira só teria aumentado o tempo de trânsito, e ficar em uma chuva torrencial por algumas horas provavelmente não teria sido o plano ideal para a noite antes do jogo indo para as Olimpíadas.

Então, esse foi seu primeiro evento olímpico oficial. Ele venceu o pontapé inicial contra o brasileiro Bruno Caboclo para começar a festa, e a França — que estava perdendo por 12 no começo do segundo quarto — finalmente se livrou do começo lento e encontrou seu equilíbrio.

Simplificando, Wembanyama foi o motivo. O Brasil era impotente contra ele.

“Acho que ele foi muito bem”, disse o armador francês Evan Fournier. “Ele pode fazer tantas coisas que às vezes é como um fardo porque ele não se concentra em apenas uma coisa.”

Houve uma exibição de três posses de bola no segundo quarto, onde Wembanyama, de 20 anos, postava-se quase no mesmo lugar no bloco direito, esperava pela bola e então simplesmente começava a trabalhar.

O primeiro: ele se virou e girou em direção à linha de base, voou, colocou a cabeça e o corpo bem atrás da tabela e usou sua envergadura absurda para colocar a bola de qualquer maneira.

O segundo: algumas posses depois, ele girou para o meio dessa vez, passando por cima de todos para uma enterrada de canhota antes de cair no chão.

O terceiro: ele dividiu a diferença, virando e indo em linha reta para uma enterrada dupla de direita, pontuada por um grande grito após empatar o jogo em 34-34.

Ainda estava perto no final — a cesta de três pontos de Nicolas Batum com 1:21 restantes colocou a França em vantagem de 10, e uma enterrada alley-oop de Wembanyama na posse seguinte selou a vitória — mas pelo menos a primeira vitória está fora do caminho. A França joga na terça-feira contra o Japão; uma vitória lá seria o suficiente para garantir uma vaga nas quartas de final.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“É muito importante conseguir o primeiro”, disse o centro francês Rudy Gobert. “Temos expectativas muito altas para o nosso time, objetivos muito altos. Sabemos como cada jogo importa.”

A expectativa por Wembanyama era muito perceptível em todo o Estádio Pierre Mauroy em Lille bem antes do jogo. Fãs se alinharam no corrimão da passarela, disputando posições para tirar fotos da jovem estrela da delegação olímpica do país anfitrião.

Wembanyama não perdeu tempo em fornecer destaques: cerca de uma hora antes do início do jogo, enquanto ele começava seu aquecimento, pouco depois de ser recebido por uma onda de aplausos e pessoas esticando os braços para tirar uma foto ou gravar um vídeo, ele casualmente deu uma tacada no meio da quadra.

“Eu sabia que seria um bom dia”, disse ele.

Ele não estava errado.