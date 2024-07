Vídeo: Briga começa após estreia de Darren Till no boxe e termina em estranha vitória por nocaute técnico sobre “covarde”

Uma briga aconteceu no ringue de boxe em Dubai logo após a luta entre Darren Till e Mohammad Mutie no Social Knockout 3 no sábado.

O veterano do UFC trabalhou com jabs no primeiro round, enquanto Mutie insistiu em usar loops de mãos esquerdas na luta de exibição de quatro rounds. Ambos os lutadores voltaram mais ativos no segundo turno antes do clinch, e foi quando Mutie reclamou que foi atingido na parte de trás da cabeça.

O árbitro parou a ação e eventualmente encerrou a partida. Mutie passou minutos no chão, aparentemente com dor.

Antes da decisão oficial ser lida — mais tarde foi revelado que Till recebeu a vitória por TKO porque Mutie “não queria continuar”, de acordo com o promotor — Mutie caminhou até Till para reclamar novamente sobre o suposto soco ilegal. Till ficou em seu canto, mas Mutie decidiu atacá-lo. Till respondeu com um chute de empurrão e evoluiu para uma grande briga.

Confira a briga abaixo.

“Isso é luta, você é atingido”, Till disse após a briga. “Se você não quer continuar lutando, não seja um lutador. Ele não é um lutador. Ele não é um lutador de verdade. Ele é um covarde. E então, quando estou cuidando da minha vida, ele vem e me ataca.

“Sinto muito. Eu não sou esse cara. Sou um cara respeitoso. Amo esse esporte. Amo Dubai. Venho aqui desde 2016, então quero me desculpar, mas eu estava lá cuidando da minha vida e ele veio me atacar com seu time. Tenho que me defender. Sinto muito por isso, pessoal.”

Esta foi a primeira luta de Till desde que pediu sua liberação do UFC no primeiro trimestre de 202. Seu desejo foi atendido, revelando que ele faria “alguma outra merda no futuro próximo” e eventualmente retornaria à promoção.

Till disse em sua entrevista pós-luta que está interessado em lutar boxe com Jake Paul, Tommy Fury e Mike Perry, chamando-os de “covardes assustados” e prometendo “decapitá-los”.