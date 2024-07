Vídeo da coletiva de imprensa de Jake Paul vs. Mike Perry

O vídeo da coletiva de imprensa de Jake Paul x Mike Perry mostrará os principais competidores do card que se enfrentarão na noite de sábado.

Jake Paul, Mike Perry, Amanda Serrano, Stevie Morgan, H2O Sylve, Uriah Hall, Julio Caesar Chavez Jr. e outros devem comparecer à coletiva de imprensa na tarde de quinta-feira na Amalie Arena em Tampa, Flórida, local do evento de boxe deste fim de semana.

A coletiva de imprensa entre Jake Paul e Mike Perry está prevista para começar às 14h (horário do leste dos EUA).

Paul e Perry serão as atrações principais do evento de sábado em uma luta de oito rounds no peso-cruzador, enquanto Serrano e Morgan se enfrentarão no evento co-principal.