Vídeo da Dashcam mostra acidente em alta velocidade perto da Disney World

O Hyundai bate no ombro e depois vira… capotando várias vezes. Incrivelmente, a Patrulha Rodoviária da Flórida diz que a mulher de 20 anos ao volante NÃO ficou ferida.

Quanto às pessoas que estavam no Camaro vermelho… o PSF diz que três homens saíram do carro após o acidente e fugiram do local a pé. A polícia diz que os homens foram apanhados mais adiante na estrada por um carro de fuga separado.