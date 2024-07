O vídeo da pesagem do UFC Vegas 94 apresenta 24 lutadores subindo na balança na manhã de sexta-feira em Las Vegas. Assista a uma transmissão ao vivo das pesagens oficiais acima, cortesia da Ag. Fight.

No evento principal, Amanda Lemos e Virna Jandiroba terão que bater o limite do peso-palha para uma luta sem título, de 116 libras.

Lemos venceu três de suas últimas quatro lutas e atualmente ocupa a posição nº 16 no ranking Pound-for-Pound do MMA Fighting. Por outro lado, Jandiroba venceu três seguidas e parece garantir uma chance pelo título com outra vitória.

Assista abaixo aos destaques da pesagem do evento principal.

Amanda Lemos está pronta para a noite de sábado Ela pesa 52 kg! [ #UFCVegas94 | Live TOMORROW on @ESPNPlus | 8pmET/5pmPT ] foto.twitter.com/2UMZI9vsW8 — UFC (@ufc) 19 de julho de 2024

A pesagem oficial do UFC Vegas 94 começará às 12h (horário do leste dos EUA).

Assista à transmissão ao vivo aqui

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 94.

Card principal (ESPN2/ESPN+ às 20h ET)

Amanda Lemos (116) vs. Virna Jandiroba (115.5)

Brad Tavares vs. Jun Yong Park (186)

Steve Garcia vs. Seung Woo Choi (145)

Kurt Holobaugh (155) x Kaynan Kruschewsky

Cody Durden (125,5) vs. Bruno Silva (126)

Doo Ho Choi (146) vs. Bill Álgeo

Card Preliminar (ESPN/ESPN+ às 17h ET)

Jeong Yeong Lee (145,5) x Hyder Amil (145)

Brian Kelleher (136) contra Cody Gibson

Miranda Maverick (125,5) vs. Dione Barbosa (125,5)

Loik Radzhabov (155,5) vs. Trey Ogden

Luana Carolina vs. Lucie Pudilova (126)

Mohammed Usman contra Thomas Petersen (258,5)