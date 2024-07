Vídeo de abertura fria do UFC 304 celebra a “era de ouro” do MMA do Reino Unido

Os britânicos chegaram.

O evento UFC 304 de sábado em Manchester, Inglaterra, é encabeçado por um par de lutas de título, ambas com campeões britânicos. Leon Edwards, de Birmingham, defende seu título dos meio-médios contra Belal Muhammad no evento principal, enquanto o co-principal vê Tom Aspinall, de Salford, colocar o título interino dos pesos pesados ​​em jogo contra Curtis Blaydes.

Assista abaixo à abertura fria do evento pay-per-view da ESPN+, que começa com uma homenagem aos pioneiros do MMA do Reino Unido, Michael Bisping, Brad Pickett e Ross Pearson.

Como em toda abertura fria de um grande show do UFC, a narração é feita pelo ator Ron Perlman, que proclama que “a era de ouro do MMA britânico chegou com força”. É difícil discordar dessa avaliação, dado o poder das estrelas no topo da escalação de sábado.

Edwards entra em sua terceira defesa do título dos meio-médios sem perder desde 2016. Ele vem de vitórias sobre seus dois maiores rivais, Colby Covington e Kamaru Usman, e agora busca fechar a porta para outra rivalidade quando ele revanche contra Muhammad. O primeiro encontro deles terminou sem cerimônia com uma cutucada no olho que deixou Muhammad incapaz de continuar, mas eles ganharam mais cinco rounds para acertar as contas.

Aspinall pode ter apenas o ouro interino, mas ele é o peso pesado nº 1 no MMA Fighting Global Rankings. Um confronto com o campeão indiscutível Jon Jones (ou Stipe Miocic) pode estar nas cartas para Aspinall com uma vitória no UFC 304, mas Blaydes tem o potencial de estragar a festa e virar a divisão dos pesos pesados ​​de cabeça para baixo.