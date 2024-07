Vídeo de Paul vs. Perry: Lucas Bahdi derruba Ashton ‘H2O’ Sylve com nocaute violento no sexto round

Lucas Bahdi estava perdendo de forma desequilibrada até que ele desfez uma combinação infernal que demoliu Ashton “H2O” Sylve em um potencial candidato ao nocaute do ano no card Jake Paul vs. Mike Perry de Tampa.

Foi um dos finais mais chocantes da memória recente, com Bahdi marcando um final dramático depois de ser dominado durante a maior parte da luta. O fim veio depois de uma troca selvagem, onde Bahdi acertou Sylve com uma direita forte que o prospecto de 20 anos simplesmente não viu chegando.

Com seu oponente já atordoado, Bahdi lançou um violento gancho de esquerda que acertou em cheio no queixo e mandou Sylve de cara na lona. O fim veio aos 2:27 do sexto round.

“Eu sabia que isso aconteceria”, disse Bahdi sobre o nocaute. “Eu sabia que a cabeça dele estava no centro o tempo todo. Ele é um grande lutador. Acho que roubei o show esta noite. Eu disse [to him] mantenha a cabeça erguida, garoto. Você tem um futuro brilhante. Continue assim.”

O nocaute foi lendário, mas as circunstâncias que o cercaram o tornaram ainda mais impressionante.

Em mais de cinco rounds, Sylve estava ganhando cada segundo em cada troca, mais que triplicando o número total de socos acertados. Houve momentos em que parecia que Bahdi era quase duro demais para seu próprio bem, pois ele apenas continuou comendo golpes, mas de alguma forma se recusou a recuar.

O ritmo mudou rapidamente no final do sexto round, quando Sylve decidiu ficar na defensiva e trocar golpes com Bahdi, o que acabou lhe custando a luta.

Com ambos os lutadores jogando couro pesado, foi Bahdi quem acertou a combinação que derrubou Sylva e a derrubou na lona. Foi um momento assustador, já que Sylve ficou imóvel por vários momentos antes de finalmente voltar para um banco e eventualmente deixar o ringue sob seu próprio poder.

Quanto a Bahdi, ele continua invicto após conquistar a maior vitória de sua carreira e agora espera uma vaga no evento no final deste ano, onde Paul deve enfrentar Mike Tyson em novembro.