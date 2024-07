Vídeo de pesagem do UFC 304 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 304, todos os 28 lutadores do card de lutas de sábado sobem na balança na manhã de sexta-feira em Manchester, Inglaterra. Assista à transmissão ao vivo da pesagem oficial do MMA Fighting acima.

No evento principal, o campeão dos meio-médios do UFC Leon Edwards enfrenta Belal Muhammad em uma revanche de março de 2021. A primeira luta terminou sem resultado devido a Muhammad não poder continuar após uma cutucada acidental no olho. Edwards busca defender seu título pela terceira vez consecutiva.

Edwards e Muhammad não podem pesar mais de 77 kg, o limite máximo para uma luta pelo título dos meio-médios.

No co-evento principal, também uma revanche, o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall enfrenta Curtis Blaydes. Blaydes oficialmente detém uma vitória sobre Aspinall após seu primeiro encontro em julho de 2022 terminar em apenas 15 segundos quando Aspinall estourou o joelho. Aspinall se recuperou com dois nocautes no primeiro round para reivindicar um cinturão interino.

Aspinall e Blaydes não podem pesar mais de 120 quilos, o limite máximo para uma luta pelo título dos pesos pesados.

O vídeo oficial da pesagem do UFC 304 será às 10h (horário do leste dos EUA).

A pesagem cerimonial do UFC 304 será às 19h (horário do leste dos EUA).

Veja os resultados da pesagem do UFC 304 abaixo.

Card principal (ESPN+ pay-per-view às 22h ET)

Leon Edwards contra Belal Muhammad

Tom Aspinall contra Curtis Blaydes

Paddy Pimblett contra o Rei Verde

Christian Leroy Duncan vs. Gregory Rodrigues

Arnold Allen contra Giga Chikadze

Card Preliminar (ESPN2, ESPN+ às 20h ET)

Nathaniel Wood contra Daniel Pineda

Molly McCann vs. Bruna Brasil

Caolan Loughran x Jake Hadley

Modestas Bukauskas vs. Marcin Prachnio

Card Preliminar Antecipado (ESPN+ às 18h ET)

Oban Elliott x Preston Parsons

Muhammad Mokaev vs. Manel Cabo

Sam Patterson contra Kiefer Crosbie

Mick Parkin vs. Lukasz Brzeski

Shauna Bannon vs. Alice Ardelean