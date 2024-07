Vídeo do UFC 304: Tom Aspinall desafia Jon Jones novamente após demolir Curtis Blaydes em 60 segundos

Tom Aspinall precisou de apenas 60 segundos para despachar Curtis Blaydes e apagar a única derrota de seu currículo, defendendo seu título interino dos pesos pesados ​​no evento co-principal do UFC 304.

Para ser justo, a “perda” de Aspinall foi ele estourar o joelho apenas 15 segundos no round de abertura de seu primeiro encontro contra Blaydes em 2022, mas a revanche não durou muito mais. Desta vez, foi Aspinall acertando Blaydes na lama com uma esquerda direta seguida de um gancho de direita atrás dela que colocou o ex-lutador universitário no chão.

Dali, Aspinall apenas descarregou mãos direitas em um estilo de fogo rápido, com o árbitro Marc Goddard correndo para parar a luta antes que Blaydes pudesse absorver mais punição. O fim veio em apenas 1:00 do primeiro round.

“Que ser humano esse cara é”, disse Aspinall sobre Blaydes. “Eu não tinha nada contra ele pessoalmente, mas precisávamos acabar com isso. Eu tive minha vingança, graças a Deus. Sou o melhor finalizador do UFC. Se eu sentir cheiro de sangue, você está acabado.”

Para seu crédito, Aspinall teve que lidar com algumas pequenas adversidades depois que Blaydes o acertou com um soco em uma troca inicial, mas, verdade seja dita, o peso pesado britânico nunca teve problemas reais.

Aspinall procurou brevemente o clinch antes de se separar e se recompor em pé. Assim que Blaydes entrou para dar um soco, Aspinall o encontrou com a esquerda reta e a direita curta atrás dela, o que marcou o começo do fim.

A combinação fez Blaydes se sentar e Aspinall desferiu uma enxurrada de golpes até que o árbitro os interrompeu. Blaydes pareceu protestar brevemente contra a interrupção, mas os replays mostraram que ele recebeu vários socos sem sinais de escapar, razão pela qual Goddard cancelou a luta.

Com a vitória, Aspinall se estabelece firmemente como campeão interino, mas ele terá a chance de unificar os cinturões? É obviamente o que ele quer em seguida.

“Acabei de falar com o chefe — quem quer ver Tom Aspinall contra Jon Jones?” Aspinall gritou. “Olá Jon, não tenho nada contra você pessoalmente, mas acho que sou melhor que você.”

Jones é atualmente esperado para enfrentar Stipe Miocic em novembro e então não há como dizer se ele aceitará o desafio de Aspinall. Com ou sem essa luta, Aspinall claramente fez mais do que o suficiente para reivindicar seu título de melhor peso pesado do UFC.