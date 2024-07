Vídeo do UFC Denver: Abdul Razak Alhassan x Cody Brundage termina sem resultado após golpes ilegais

Abdul Razak Alhassan e Cody Brundage mal começaram a lutar no UFC Denver quando a luta terminou, apenas 37 segundos do primeiro round.

Como esperado, os pesos médios não perderam tempo para começar a ação com Alhassan frustrando uma tentativa de queda e então descarregando uma saraivada de socos e cotoveladas em um Brundage em dificuldades. Apesar dos golpes repetidos, Brundage ainda conseguiu agarrar a perna de Alhassan para uma possível queda.

Foi quando Alhassan começou a descarregar cotoveladas em sucessão com o árbitro Dan Miragliotta alertando-o para tomar cuidado com golpes na parte de trás da cabeça. Enquanto ele continuava a chover golpes de cima, Miragliotta finalmente viu o suficiente para pausar a ação e ele advertiu Alhassan por repetidamente acertar golpes ilegais com Brundage reagindo como se tivesse acabado de perder a luta.

Foi somente quando o árbitro explicou que ele havia levado golpes ilegais na nuca que Brundage tentou se recuperar, mas ele ainda estava claramente atordoado quando se sentou na lona.

Eventualmente, um par de médicos do ringue entrou no octógono para verificar Brundage, que claramente ainda estava lutando com os efeitos posteriores da punição que ele absorveu. Os médicos eventualmente decidiram que Brundage não poderia continuar e a luta foi encerrada.

Miragliotta então declarou a luta como sem resultado devido a “golpes acidentais na cabeça”.

É um final infeliz para o que começou como um confronto emocionante entre dois finalizadores bem conhecidos. Agora, ambos os lutadores vão para casa com um no-contest em seus registros e perdem a chance de ganhar um bônus de vitória.