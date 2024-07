Vídeo do UFC Denver: Charles Johnson aplica um nocaute brutal para finalizar Joshua Van no terceiro round

Charles Johnson teve alguns momentos difíceis no começo, mas finalizou de forma enfática no final com um nocaute impressionante no terceiro round sobre o muito elogiado peso-mosca Joshua Van no UFC Denver.

Embora os dois primeiros rounds tenham sido competitivos, Johnson não deixou nada ao acaso e saiu em busca do resultado final assim que o gongo tocou para o Round 3. Ele acabou acertando Van com um soco que acertou logo atrás da orelha e então desferiu um uppercut de longo alcance que acertou limpo.

A cabeça de Van estalou para trás de forma violenta antes de ele cair na lona com o árbitro correndo para parar a ação antes que ele sofresse mais danos. O fim veio apenas 20 segundos no terceiro e último round com Johnson obtendo a vitória por nocaute.

“Eu consegui essa luta há 11 dias”, disse Johnson depois. “Eu fui até 9.300 pés, corri morros por três ou quatro dias. O terceiro round me atingiu, ninguém me tocou. Eu o senti com aquele gancho de direita e a próxima coisa é vir por baixo.”

Enquanto Johnson definitivamente teve seus momentos, Van estava acertando os melhores golpes nos dois primeiros rounds, conectando consistentemente com potência e precisão. Van mediu seus golpes, mas ainda entrou em algumas trocas selvagens com Johnson em pé.

Os golpes de Van pareciam bons durante toda a noite, mas foi um lapso na defesa que lhe custou caro no sábado.

Com Johnson saindo agressivo, o nativo de St. Louis garantiu que não havia necessidade dos scorecards, pois ele estava lançando bombas assim que foi liberado de seu corner no terceiro round. Johnson foi atrás de Van com tudo em seu arsenal e foi quando ele acertou um gancho perfeitamente cronometrado. Com Van cambaleando com o soco, Johnson lançou o uppercut de longe para derrubar seu oponente e deixá-lo fora pela última vez.

Foi um resultado incrivelmente impressionante, especialmente com toda a atenção que Van vem recebendo ultimamente como um dos principais promissores na categoria de 125 libras.

Johnson já conquistou três vitórias consecutivas — todas em 2024 — e parece que ele pode tentar conseguir pelo menos mais uma antes do fim do ano.