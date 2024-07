Vídeo do UFC Denver: Montel Jackson destrói Da’Mon Blackshear com nocaute de um soco em 18 segundos

Montel Jackson provavelmente levará um bônus para casa após aplicar o segundo nocaute mais rápido na história do peso galo do UFC.

Jackson fez jus ao seu apelido “Quik” quando enfrentou Da’Mon Blackshear durante o card preliminar do UFC Denver. O destaque do Pura Vida acertou um golpe de esquerda que fez a parte de trás da cabeça de Blackshear quicar na lona, ​​o que foi o começo do fim, já que a luta foi finalmente encerrada em apenas 18 segundos.

Confira o vídeo do nocaute brutal de Jackson abaixo.

Jackson venceu cinco seguidas e melhorou seu recorde promocional geral para 8-2. O lutador de 32 anos também detém vitórias por nocaute sobre Rani Yahya e Jesse Strader durante sua sequência impressionante. Foi a primeira aparição de Jackson desde abril de 2023, já que ele estava programado para competir no UFC Arábia Saudita no mês passado antes de dois oponentes diferentes desistirem.

Blackshear já perdeu duas lutas seguidas e foi parado pela primeira vez na carreira.