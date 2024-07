Vídeo: Fareed Zakaria pergunta ao ministro das Relações Exteriores iraniano sobre suposto plano de assassinato de Trump

Fareed Zakaria pergunta ao ministro das Relações Exteriores iraniano sobre suposto plano de assassinato de Trump

Fareed Zakaria sentou-se com o Ministro das Relações Exteriores em exercício do Irã, Ali Bagheri Kani, e o pressionou sobre a reportagem da CNN sobre um suposto complô iraniano de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump. A reportagem surgiu de autoridades dos EUA obtendo inteligência sobre o suposto complô de uma fonte humana nas últimas semanas, um desenvolvimento que levou o Serviço Secreto a aumentar a segurança em torno do ex-presidente nas últimas semanas, disseram várias pessoas informadas sobre o assunto à CNN. A Missão Permanente da República Islâmica do Irã nas Nações Unidas negou a acusação. A entrevista completa de Zakaria com Kani irá ao ar no domingo às 10h ET no “Fareed Zakaria GPS”.