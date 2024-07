Vídeo: Mike Perry ataca mascote de Jake Paul nos treinos abertos de Paul vs. Perry

TAMPA — Mike Perry está marcando presença antes de sua luta contra Jake Paul.

Perry garantiu isso na quarta-feira nos treinos abertos de Paul vs. Perry quando derrubou o mascote de Paul e causou um pequeno rebuliço depois que o mascote se aproximou da estrela do BKFC com um polegar para baixo durante a entrevista de Perry no ringue. A cena inteira pode ser assistida acima e pareceu ser bem divertida.

O mascote acabou escapando com a ajuda da segurança, embora Perry tenha se recusado a dizer se a situação era de trabalho ou de filmagem.

“Cara, eu estou aqui pela vitória. Vou levar todas as vitórias a semana inteira. Você não pode ficar na minha cara e falar essa merda como esses garotos nas redes sociais”, disse Perry, animado. “Isso é a vida real. Quando estou realmente na sua cara, eu te trato assim.

“Cara, não fique na minha cara falando essa besteira. Estou aqui pelas vitórias, estou levando o dinheiro para casa, estou levando as vitórias para casa e estou levando a cabeça do Jake para casa. Vamos lá.”

Paul enfrenta Perry em uma luta de boxe de oito rounds no sábado na Amalie Arena em Tampa, Flórida.

O treino aberto completo de Perry pode ser assistido abaixo.