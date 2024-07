Vídeo mostra casa do rapper Blxst em Los Angeles assaltada

Os ladrões são vistos armados com pistolas, retirando plantas do pátio antes de quebrar o vidro que lhes dava acesso à residência.

Blxst estava fora da cidade se preparando para lançar seu novo álbum “I’ll Always Come Find You”, que foi lançado hoje… mas nos disseram que a babá, que estava em casa com as crianças, saiu para verificar as coisas depois de ouvir ruídos.