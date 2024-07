Vídeo mostra gêiser em erupção no Parque Nacional de Yellowstone, turistas fugindo

Os turistas do Parque Nacional de Yellowstone ficaram confusos depois que uma explosão hidrotérmica inesperada ocorreu em um gêiser lá… que deixou uma cena destrutiva no rescaldo.

O incidente ocorreu na terça-feira perto da área de Biscuit Basin do parque – que fica a pouco mais de 3 quilômetros de Old Faithful. Felizmente, não houve relatos de feridos após a explosão… no entanto, ela causou danos ao calçadão turístico.