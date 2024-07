Vídeo mostra o que aconteceu com os sapatos de Donald Trump durante tentativa de assassinato

WBEN News em Buffalo, Nova York, obteve o clipe de 10 segundos filmado de um ângulo diferente atrás do palco onde o candidato presidencial republicano fazia seu discurso no comício de campanha de sábado em Butler, Pensilvânia.

Trump caiu no palco depois levando um tiro na orelha direita e agentes do Serviço Secreto correram em seu auxílio, protegendo o 45º Presidente, cobrindo-o com os seus corpos. Ao fazer isso, Trump perdeu os sapatos e pediu repetidamente por eles de volta.