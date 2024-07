Vídeo: Salt Papi destrói Dawood Savage com golpes no corpo para finalização rápida no Social Knockout 3

Salt Papi está de volta com outro acabamento.

Nathanial Bustamante, um TikToker e YouTuber filipino-inglês mais conhecido como Salt Papi, enfrentou Dawood Savage no Social Knockout 3 de sábado em Dubai e derrotou seu oponente rapidamente com uma série de golpes no corpo.

Papi derrubou Savage segundos depois do início da luta, claramente o machucou com esquerdas e direitas no corpo. Savage voltou após a contagem e Papi rapidamente o derrubou uma segunda vez. Papi sabia que conseguiria a vitória por TKO com outro knockdown no primeiro turno, e ele só precisou de uma esquerda limpa para terminar o trabalho.

Confira o soco final abaixo.

“Eu respeito Dawood por ter aceitado a luta”, disse Papi após a vitória. “Eu não queria acertá-lo no rosto, então eu só acertei no corpo. … Eu não quero causar nenhum ferimento nele. Eu me sinto mal por ele ter caído. Eu queria levá-lo para rounds mais longos.”

