Vídeo: Serviço Secreto aumentou a segurança após informações sobre conspiração iraniana para assassinar Trump; nenhuma conexão conhecida com o tiroteio

O Serviço Secreto aumentou a segurança após informações sobre o plano iraniano de assassinar Trump; nenhuma conexão conhecida com o tiroteio

Autoridades dos EUA obtiveram inteligência de uma fonte humana nas últimas semanas sobre um complô do Irã para tentar assassinar Donald Trump, um desenvolvimento que levou o Serviço Secreto a aumentar a segurança em torno do ex-presidente nas últimas semanas, disseram várias pessoas informadas sobre o assunto à CNN. Não há indícios de que Thomas Matthew Crooks, o suposto assassino que tentou matar o ex-presidente no sábado, estivesse conectado ao complô iraniano, disseram as fontes. Evan Perez, da CNN, tem os detalhes.