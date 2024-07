Vídeo viral de Julia Roberts e Travis Kelce gera debate sobre comportamento apropriado de celebridades

Júlia Roberts recentemente ganhou as manchetes quando foi flagrada se divertindo com Chefes da Cidade de Kansas ponta apertada Travis Kelce no Taylor Swift‘s Eras Tour show em Dublin. Kelce, 34, não conseguiu conter sua excitação ao compartilhar os detalhes do encontro deles em seu podcast “New Heights”, descrevendo a experiência como “muito legal” e a atriz como “incrível”.

A interação entre Roberts, 56, e Kelce foi capturada em vídeo por um fã e rapidamente se tornou viral. Alguns usuários de mídia social criticaram Roberts por ser muito sensívelcom um deles até mesmo chamando suas ações de “exageradas”.

Julia Roberts pega Travis Kelce no show da Taylor Swift Eras TourParker Johnson

No entanto, Kelce só teve coisas positivas a dizer sobre o encontro, enfatizando que se divertiu “incrível” com a estrela de “Notting Hill”.

Apesar das reações mistas de fãs e celebridades, Kelce pareceu não se abalar com a atenção, até brincando sobre conhecer celebridades como um “jabroni”. É claro que ele apreciou a oportunidade de se conectar com um ícone de Hollywood como Julia Roberts.

Kelce brinca sobre conhecer celebridades como um “jabroni”

Ao discutir o incidente, Kelce não hesitou em expressar sua admiração por Roberts e a diversão que eles tiveram no show. Ele destacou que a atriz estava “se divertindo” com Stevie Nicks na tenda VIP durante o show, adicionando outra camada de excitação ao evento já memorável.

Em resposta à reação negativa contra Roberts, alguns fãs saíram em sua defesa, apontando que algumas pessoas são naturalmente “sensíveis” e que a idade não deveria ser um fator em sua interação. É evidente que as opiniões estavam divididas sobre o assunto, mas a visão positiva de Kelce sobre a experiência fala muito sobre seu caráter e sua capacidade de apreciar um momento único.

Apesar das diferentes perspectivas sobre o encontro, está claro que Travis Kelce gostou muito de conhecer Julia Roberts e não deixou nenhum comentário negativo afetar sua apreciação pela experiência. Sua abordagem despreocupada à situação e entusiasmo genuíno pela oportunidade de interagir com uma lenda de Hollywood como Roberts é uma prova de sua personalidade pé no chão e capacidade de encontrar alegria em momentos inesperados. Como Kelce disse, conhecer Julia Roberts foi inegavelmente “muito legal”.