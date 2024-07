Vikings, OT Christian Darrisaw concordam com extensão de 4 anos

EAGAN, Minnesota — O Minnesota Vikings levou sua movimentada offseason até a véspera do training camp, adicionando mais uma extensão de contrato à sua lista de mudanças na terça-feira ao fechar um acordo com o left tackle Christian Darrisaw em um contrato de quatro anos.

Darrisaw, a primeira escolha dos Vikings em 2021 (23ª no geral), receberá até US$ 113 milhões em dinheiro novo, incluindo US$ 77 milhões garantidos, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN.

O acordo de Darrisaw inclui US$ 43,7 milhões garantidos na assinatura, disse a fonte.

Darrisaw, que completou 25 anos no mês passado, tinha dois anos restantes em seu contrato de novato e agora está assinado até a temporada de 2029.

O acordo foi finalizado no dia em que os veteranos dos Vikings se apresentaram no campo de treinamento, um dia antes do primeiro treino e um mês após a equipe assinar com o wide receiver Justin Jefferson uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 140 milhões.

Desde o final da temporada passada, os Vikings se despediram do quarterback Kirk Cousins, selecionaram o novato JJ McCarthy, contrataram um total de 14 agentes livres irrestritos — incluindo o veterano quarterback Sam Darnold — e recontrataram oito de seus próprios jogadores.

Darrisaw se tornou titular no início de sua temporada de novato e manteve sua posição desde então, desacelerado apenas por uma série de lesões relativamente pequenas. Ele perdeu cinco jogos em 2021, três em 2022 e dois em 2023.

Fora isso, ele conquistou a simpatia da organização com seu jogo excepcionalmente versátil na posição, demonstrando um nível de conforto tanto no bloqueio em linha quanto no bloqueio no espaço.

Ele ainda não foi eleito para o Pro Bowl ou All-Pro, mas o técnico Kevin O’Connell o elogiou repetidamente como um jogador essencial para a franquia e que eventualmente receberá reconhecimento externo como um dos melhores left tackles do jogo.