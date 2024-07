Vikings WR Jordan Addison promete ‘continuar aprendendo’ após prisão por DUI

EAGAN, Minn. — O wide receiver Jordan Addison, do Minnesota Vikings, se viu em um “lugar escuro” após sua prisão no início deste mês por suspeita de dirigir sob influência de álcool, ele disse na quarta-feira em seus primeiros comentários públicos desde o incidente. Ele emergiu, ele disse, em grande parte por causa do nível inesperado de apoio que recebeu de companheiros de equipe e treinadores.

“Fiquei surpreso com o apoio que recebi”, disse Addison após o primeiro treino do campo de treinamento dos Vikings. “Não achei que seria como foi, mas foi muito importante. Eu estava no lugar escuro. Eu estava me sentindo para baixo, e eles realmente me animaram, me animaram para vir aqui e apenas atuar em alto nível ainda. Então, apesar de tudo o que está acontecendo, vou deixar isso para trás e ainda vou atuar em alto nível, vir aqui e dar aos fãs o que eles pagam.”

Pouco antes da meia-noite, horário local, em 12 de julho, um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia encontrou Addison dormindo ao volante de um Rolls-Royce na Interstate 105, perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles. O carro estava bloqueando uma faixa da rodovia, e uma investigação de DUI levou à sua prisão. Até quarta-feira, não havia documentos formais de acusação arquivados no tribunal.

Addison pode enfrentar medidas disciplinares da NFL, dependendo do resultado do processo legal.

“Seja lá o que for que esteja lá fora para mim”, ele disse, “seja lá o que for que venha com isso, eu assumirei tudo. Sinto que tudo que vem em meu caminho é para acontecer ou é merecido.”

O incidente ocorreu quase um ano depois que Addison foi citado por dirigir a 140 mph em uma rodovia de Minnesota em julho de 2023. Ele posteriormente concordou em se declarar culpado de uma acusação de excesso de velocidade, com uma acusação de direção imprudente rejeitada. Ele pagou US$ 686 em multas.

O técnico dos Vikings, Kevin O’Connell, disse no início desta semana que estava “decepcionado” com Addison, mas acrescentou: “Estou animado para ter Jordan de volta ao nosso time, colocá-lo perto de seus companheiros de equipe e começar esse processo de abraçá-lo… com disciplina e responsabilidade sendo parte disso.”

O wideout Justin Jefferson estava entre os companheiros de equipe que ofereceram apoio a Addison em seu retorno, dizendo na quarta-feira: “Sempre serei aquela pessoa em quem ele pode se apoiar”.

Addison disse que estava tentando “bloquear o mundo” logo após a prisão.

“Às vezes, é muito pesado para mim quando as coisas saem na mídia”, disse ele. “Muitas pessoas que estão lendo não sabem realmente quem eu sou de verdade pelo incidente. Então, elas apenas me julgam pelos incidentes que aconteceram. Elas não estão perto de mim todos os dias. Elas não sabem o que eu faço pelas pessoas fora do futebol, mas é só isso. É difícil.”

Questionado se ele acha que tem um problema que precisa ser resolvido fora do futebol, Addison disse: “Vou continuar aprendendo. Estou dizendo que é tudo o que posso fazer, apenas aprender com meus erros e seguir em frente. É isso que é.”