Vila Olímpica de 2024 conta com camas de papelão e navios de cruzeiro

As Olimpíadas de verão estão de volta — e também as camas dos atletas da Vila Olímpica.

Da última vez, nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, as acomodações dos atletas foram manchetes por seu material intrigante: papelão. Projetadas para serem recicladas em novos produtos após o término dos Jogos, as camas tiveram que superar alegações de serem “anti-intimidade”.

Independentemente da sua finalidade, as camas de papelão foram um sucesso, pois estão de volta e fortes como sempre neste ano.

Veja mais de perto as camas da Vila Olímpica com Tom Daley. 🤩 🎥: @tomdaley foto.twitter.com/mY9qJjdC6C — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 23 de julho de 2024

Para os surfistas olímpicos, no entanto, as coisas são um pouco diferentes. A edição deste evento dos Jogos será realizada no Taiti — a competição de medalhas mais distante já realizada de uma cidade-sede.

Com os competidores a mais de 9.000 milhas de Paris, uma vila olímpica específica para surfistas era necessária. O resultado? Uma vila flutuante a bordo de um navio de cruzeiro com base na ilha.

A Vila Olímpica para atletas de surfe fica a bordo do Aranui 5, um navio de cruzeiro com sede no Taiti 🌊 #OlimpíadasDeParis

(🎥:TT/camilla_kemp) foto.twitter.com/KT3E3fsKsh — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 23 de julho de 2024

Cada quarto inclui uma varanda com vista para o oceano. Notavelmente, eles também não contêm camas de papelão.