Virna Jandiroba submits Amanda Lemos at UFC Vegas 94, calls for title shot

A hora de Virna Jandiroba é agora.

O evento principal do UFC Vegas 94 de sábado viu Jandiroba se destacar na maior luta de sua carreira, quando ela foi a atração principal de um show do UFC pela primeira vez. A veterana de 11 anos não decepcionou, exibindo seu grappling de elite a caminho de uma finalização de armlock no segundo round sobre Amanda Lemos.

Após sua vitória por finalização, a ex-campeã peso-palha do Invicta FC deixou claro o que quer para sua próxima luta.

“Dana, eu sou o próximo”, disse Jandiroba por meio de um tradutor português. “Eu sou aquele que precisa ter aquela chance pelo título. … Dana, eu sou seu próximo campeão.”

Atualmente, Zhang Weili comanda a divisão de 115 libras do UFC em seu segundo reinado com o título. De acordo com Jandiroba, elas estavam em negociações para lutar antes, então é hora de revisitar o confronto, dessa vez com o ouro em jogo.

“Eu deveria lutar contra Weili há muito tempo, mas o destino cruza caminhos diferentes”, disse Jandiroba. “Está na hora. Vamos lá.”

Jandiroba (21-3) tem estado em forma de campeonato ultimamente, tendo vencido suas últimas quatro lutas. Ela fez, sem dúvida, a melhor performance de sua carreira no UFC até agora no sábado para derrotar Lemos (14-4-1), uma desafiante ao título peso-palha.

A atração principal de sábado foi anunciada como um clássico confronto grappler vs. striker e Jandiroba representou o lado grappling com orgulho, buscando uma queda logo no início e limitando a habilidade de Lemos de mostrar seu tão alardeado poder de soco. Lemos tentou contra-atacar uma queda com uma guilhotina, mas Jandiroba estava bem preparada e calmamente conseguiu escapar.

Logo, foi a vez de Lemos mostrar sua defesa de submissão enquanto Jandiroba atacava com um leg lock. Lemos escapou, mas Jandiroba levou o primeiro round com seu controle de grappling.

Jandiroba respeitou a trocação de Lemos no Round 2, esperando pacientemente seu momento de atacar novamente. Quando o fez, resultou em uma longa disputa com Jandiroba eventualmente pegando as costas de Lemos. Jandiroba, parecida com uma píton, deu a Lemos pouco espaço para respirar e quando a abertura para o armlock veio, ela a pegou e ganhou o tap na marca de 4:48 do segundo round.

Lemos já perdeu duas de suas últimas três lutas, incluindo uma tentativa frustrada de derrotar Zhang em uma luta pelo título no UFC 292.