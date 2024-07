Vitória de Xander Schauffele no Open elogiada por Phil Mickelson e mais

Xander Schauffele conquistou o Open Championship em Royal Troon, na Escócia, no domingo, ganhando seu segundo título importante nesta temporada (e o segundo de sua carreira também).

Um dos dois únicos golfistas no campo a terminar a Rodada 4 no domingo sem um bogey, Schauffele subiu para o primeiro lugar no último dia depois de terminar uma terceira rodada impactada pelo clima no sábado empatado em segundo lugar. Schauffele avançou até a linha de chegada na sequência de uma rodada final de 6 abaixo do par. Ele se junta a Jack Nicklaus como os únicos golfistas a registrar várias rodadas finais de 65 ou mais a caminho de grandes campeonatos, de acordo com a ESPN Stats & Information, e é o único a fazer isso duas vezes em um ano.

Dois meses após a primeira vitória de Schauffele no campeonato principal, no PGA Championship, sua vitória no Open fez com que fosse o primeiro ano desde 1982 em que os golfistas dos EUA conquistaram todos os quatro majors — Scottie Scheffler venceu o Masters, e Bryson DeChambeau conquistou o US Open. A vitória faz de Schauffele o primeiro golfista desde Brooks Koepka em 2018 a vencer dois majors em uma temporada.

Não demorou muito para que as mídias sociais reagissem à vitória de Schauffele.

Que performance incrível de @XSchauffele Uma rodada final de 65 com -4 no difícil back 9 para vencer o The Open e se tornar CGOTY é simplesmente incrível. Parabéns, que ano, continue assim em Paris também! — Phil Mickelson (@PhilMickelson) 21 de julho de 2024

Parabéns, Xander Schauffele, Campeão de Golfe do Ano. 🏆 foto.twitter.com/BqWBRkSfby — Royal Troon Golfe (@RoyalTroonGC) 21 de julho de 2024

XANDER SCHAUFFELE FAZ DE NOVO! 🏆🏆 Ele conquista Royal Troon e conquista seu segundo título importante do ano! foto.twitter.com/V8tcD2sXki — Golf Digest (@GolfDigest) 21 de julho de 2024

Um novo nome adicionado ao troféu mais icônico do golfe. Xander Schauffele ficou marcado na história do golfe. foto.twitter.com/2FESc4gOfW — O Aberto (@TheOpen) 21 de julho de 2024

