Viúva de John Belushi, Judy Belushi-Pisano, morta aos 73 anos

Judy Belushi-Pisano – uma atriz e produtora que foi casada com um comediante lendário John Belushi – morreu… de acordo com postagens nas redes sociais oficiais de John.

Uma postagem no Facebook e no Instagram compartilhada na manhã de sábado anunciou a trágica notícia… dizendo que Judy faleceu recentemente enquanto a elogiava por seu gênio criativo e por homenagear John nas décadas que se seguiram à sua morte por overdose.

As postagens nas redes sociais também mencionam o envolvimento de Judy com “The Blues Brothers” – o icônico filme de comédia musical estrelado por JB e Dan Aykroyd que Judy estava ajudando a transformar em uma série de televisão, de acordo com a IMDb. Nenhuma causa de morte foi revelada.