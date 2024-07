‘Você é o próximo’: alguns apoiadores de Trump culpam a mídia pela tentativa de assassinato

Nova Iorque

Momentos depois de Donald Trump ser levado às pressas para um local seguro após uma tentativa frustrada de assassinato em um comício na noite de sábado, alguns de seus apoiadores se voltaram para a imprensa com obscenidades enquanto acusavam os repórteres de culpa.

“Isso é culpa sua!”, gritou enfaticamente um participante, apontando para jornalistas individuais enquanto se aproximava da cerca que os separava dos participantes. “Isso é culpa sua!”

“A culpa é sua!”, exclamou outro.

A repórter do Axios Sophia Cai, que citou alguns na multidão alertando a imprensa: “vocês são os próximos” e que “a hora deles está chegando”, relatou que alguns participantes do protesto tentaram romper as barreiras que estabeleciam o recinto da imprensa, mas foram impedidos por agentes de segurança.

Imediatamente após a terrível tentativa de assassinato de Trump, que resultou na morte trágica de um participante do comício e ferimentos graves em outros dois, a mídia rapidamente surgiu entre alguns apoiadores de Trump como um órgão para atribuir culpas.

Enquanto a campanha de Trump pediu que sua equipe “condenasse todas as formas de violência” e disse que “não toleraria retórica perigosa nas redes sociais”, alguns dos apoiadores do ex-presidente na MAGA Media atacaram veementemente a imprensa por suas reportagens duras sobre Trump, que soaram o alarme sobre o que mais quatro anos sob o comando do ex-presidente significariam.

Ao longo do ciclo de campanha, organizações de notícias, entre outras coisas, relataram longamente os planos de Trump de distorcer o governo federal para seus próprios fins, incluindo a busca por vingança contra seus oponentes políticos. Essa reportagem agora está enfrentando escrutínio, com alguns apoiadores de Trump culpando-a por produzir uma atmosfera carregada que deu lugar à tentativa de assassinato, enquanto, em sua maioria, olhavam além da retórica incendiária do próprio ex-presidente.

Jake Tapper: ‘Estamos vivendo em uma era de violência política’

Imediatamente após o ataque, as principais figuras da mídia de notícias condenaram o tiroteio, ressaltando que a violência contra um candidato político é um ataque à própria democracia. Os principais comentaristas liberais também expressaram seu desgosto em termos fortes. Rachel Maddow, da MSNBC, a personalidade liberal mais reconhecida do país, disse que não “tinha palavras adequadas para descrever o quão enojada e horrorizada” ela estava.

“Não há *não* *não* *não* solução violenta para qualquer conflito político americano”, escreveu Maddow no Threads. “Estou grata que o ex-presidente vai ficar bem, e miseravelmente triste e bravo sobre as outras pessoas feridas e mortas. Este é um dia muito sombrio.”

A reação da imprensa e de figuras liberais da mídia contrastou fortemente com a forma como personalidades da mídia de direita responderam após os ataques aos democratas. Em vez de aumentar o volume ou atiçar as chamas de teorias de conspiração de bandeira falsa, o que as principais figuras da direita fizeram após os ataques a Paul Pelosi e Gabrielle Giffords, eles pediram calma.

No entanto, a atitude anti-imprensa nos círculos MAGA aumentou inquestionavelmente. Apesar da precisão das reportagens da mídia sobre Trump, os apoiadores do ex-presidente passaram a difamar e usar jornalistas como bodes expiatórios pelo ataque hediondo, levando as atitudes anti-mídia a níveis alarmantes.

“Diariamente, a MSNBC diz ao seu público que Trump é uma ameaça à democracia, um autoritário em espera e um ditador em potencial se ninguém o impedir”, escreveu o apresentador de rádio conservador Erick Erickson no X. “O que eles achavam que aconteceria?”

Donald Trump Jr. criticou a CNN, o The Washington Post e a imprensa em geral pela cobertura recente de seu pai.

“Os democratas e seus amigos na mídia sabiam exatamente o que estavam fazendo com essa besteira de ‘literalmente Hitler’!”, ele escreveu no X.

Com pouco mais de 100 dias até as eleições de novembro, a disposição inflamada em relação à imprensa gerou preocupação entre os executivos de notícias e estimulou a discussão dentro das redações sobre precauções de segurança e proteção — especialmente com a Convenção Nacional Republicana marcada para começar na segunda-feira. Esse evento de quatro dias, que já era uma preocupação de segurança antes da tentativa de assassinato, reunirá dezenas de jornalistas, ao lado de milhares de apoiadores de Trump.

“Jornalistas estão sempre entre os primeiros a correr em direção a uma crise, e estamos trabalhando coletivamente em overdrive para manter todos seguros”, um executivo de notícias me disse. “Essa é a prioridade máxima absoluta.”