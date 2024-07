Voo da Boeing em forte turbulência, vídeo mostra passageiro preso no teto

Um passageiro transatlântico está se sentindo sortudo por estar vivo depois que uma forte turbulência o fez cair na cabine de um jato Boeing… e o plantou no teto do avião.

Confira o clipe – você pode ver os pés do homem saindo de cima de um compartimento superior na segunda-feira a bordo do voo UX045 da Air Europa de Madrid para Montevidéu, Uruguai. O fato de seus pés estarem realmente se movendo deve ter sido um alívio para os outros passageiros… que eventualmente o desalojaram e o colocaram de volta em seu assento.

Outros passageiros também foram atirados para fora dos seus assentos quando o avião sofreu turbulência sobre o Atlântico – e no total, 30 dos 325 passageiros ficaram feridos durante a provação.

Outras imagens e filmagens do avião revelaram uma cena caótica – máscaras de oxigênio soltas e painéis do teto em desordem.

A Air Europa afirma que o avião foi desviado para o estado brasileiro do Rio Grande do Norte e os ferimentos – de graus variados – estavam sendo tratados no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.