Wander Franco formalmente acusado de abuso sexual contra menor

Interbase estrela do Tampa Bay Rays Wander Franco foi formalmente acusado de abuso sexual e exploração sexual contra um menor na República Dominicana… por um relacionamento que supostamente teve com uma menina de 14 anos.

Franco, hoje com 23 anos, está sob investigação das autoridades da República Democrática do Congo desde julho de 2023… depois de ter sido apresentada uma queixa alegando que ele teve relações sexuais com uma adolescente.