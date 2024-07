Warner Bros. Discovery igualará oferta do Amazon Prime pelos direitos da NBA

A Turner Sports pretende continuar seu relacionamento de longa data com a NBA.

A Warner Bros. Discovery informou à liga na segunda-feira que igualará a oferta de US$ 1,8 bilhão por ano da Amazon Prime Video. A Turner tem um pacote da NBA desde 1984, e os jogos estão na TNT desde que a rede foi lançada em 1988.

“Analisamos as ofertas e igualamos uma delas. Isso permitirá que os fãs continuem aproveitando nossa cobertura inigualável, incluindo as melhores produções de jogos ao vivo da indústria e nossos icônicos shows de estúdio e talentos, enquanto construímos nosso compromisso comprovado de 40 anos por muitos mais anos”, disse a WBD em um comunicado. “Nossa papelada de correspondência foi enviada à liga hoje. Estamos ansiosos para que a NBA execute nosso novo contrato.”

O conselho de governadores da NBA aprovou os acordos de direitos de mídia de 11 anos da liga com a Disney, NBC e Amazon Prime Video em sua reunião em Las Vegas na última terça-feira. A WBD recebeu todos os três contratos na quarta-feira, o que deu início ao relógio de cinco dias para saber se ela queria igualar.

Os novos acordos — avaliados coletivamente em US$ 76 bilhões — começarão com a temporada 2025-26 e incluem um jogo transmitido ou transmitido nacionalmente todas as noites durante a segunda metade da temporada.

O pacote Prime Video teria jogos na quinta-feira à noite, depois de terminar de transmitir jogos da NFL. Suas outras noites eram sexta e sábado.

A TNT provavelmente transmitiria os jogos na quinta-feira, enquanto as outras noites seriam transmitidas pela Max.

Um porta-voz da NBA disse que a liga está revisando a oferta de equiparação. A Amazon Prime Video não comentou sobre a intenção da WBD de equiparar.

Espera-se que a NBA anuncie a finalização dos acordos de mídia em algum momento desta semana.

O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, fez um som ameaçador quando disse durante uma Conferência de Investidores do RBC em novembro de 2022 que Turner e WBD “não precisam ter a NBA”.

A Warner Bros. Discovery e a liga não conseguiram chegar a um acordo durante o período de negociação exclusiva, que expirou em abril. Zaslav e o presidente/CEO da TNT Sports, Luis Silberwasser, disseram durante os últimos meses, no entanto, que a empresa pretendia igualar um dos acordos.

“Estamos orgulhosos de como entregamos aos fãs de basquete, fornecendo a melhor cobertura da categoria ao longo de nossa parceria de quatro décadas com a NBA. Em um esforço para continuar nossa parceria de longa data, durante os períodos de negociação exclusivos e não exclusivos, agimos de boa fé para apresentar propostas fortes que fossem justas para ambas as partes”, disse a WBD em um comunicado. “Lamentavelmente, a liga nos notificou de sua intenção de aceitar outras ofertas para os jogos em nosso pacote de direitos atual, deixando-nos prosseguir sob a provisão de direitos correspondentes, que é parte integrante do nosso acordo atual e dos direitos pelos quais pagamos sob ele.”

A NBC e a WBD alternariam qual delas transmitiria uma das séries de finais de conferência. A ESPN e a ABC, que manterão o pacote principal da liga, terão finais de conferência todos os anos, assim como as Finais da NBA.

Pessoas familiarizadas com as negociações disseram à The Associated Press que a oferta da Amazon incluía uma provisão para pagar vários anos adiantados em uma conta de custódia, o que muitos achavam que tornaria difícil igualar. No entanto, a WBD disse à liga que tem os recursos financeiros para poder fazer isso também.

A provisão da Amazon foi mencionada pela primeira vez por Bill Simmons, do The Ringer, no podcast “The Town”.

As pessoas falaram com a AP sob condição de anonimato porque não tinham liberdade para discutir tais assuntos iminentes.

A WBD está pagando US$ 1,4 bilhão por temporada sob o acordo atual de nove anos, que expira após a próxima temporada.

Embora a WBD esteja fazendo um grande compromisso financeiro, ele é necessário. Sem a NBA, ela teria tido dificuldade em cobrar suas taxas de assinantes atuais para empresas de cabo e satélite.

Manter a NBA também significaria que o popular programa “Inside the NBA” continuaria. Charles Barkley criticou a postura de negociação da WBD e não estava otimista sobre ela fechar um acordo. Barkley anunciou no final desta temporada que pretendia se aposentar após a próxima temporada.