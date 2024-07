Warner Bros. Discovery processa NBA por perder direitos para a Amazon

A Warner Bros. Discovery entrou com uma ação judicial contra a NBA na sexta-feira, alegando que a liga violou seu contrato ao recusar sua oferta por um novo acordo de direitos de mídia e, em vez disso, assinar com a Amazon.

A ação foi movida na Suprema Corte de Nova York, e uma intimação obtida pela ESPN declarou que a NBA tem 20 dias para responder.

“Dada a rejeição injustificada da NBA à nossa equiparação de uma oferta de terceiros, tomamos medidas legais para fazer valer nossos direitos”, disse a TNT Sports em um comunicado na sexta-feira. “Acreditamos firmemente que este não é apenas nosso direito contratual, mas também no melhor interesse dos fãs que querem continuar assistindo ao nosso conteúdo líder da indústria da NBA com a escolha e a flexibilidade que oferecemos a eles por meio de nossas plataformas de distribuição de vídeo WBD amplamente distribuídas — incluindo TNT e Max.”

“As alegações da Warner Bros. Discovery não têm mérito, e nossos advogados irão analisá-las”, disse o porta-voz da NBA, Mike Bass, na sexta-feira.

O processo ocorre dois dias após a NBA assinar um novo acordo de direitos de mídia de 11 anos, avaliado em quase US$ 76 bilhões, com a Disney (controladora da ESPN), NBC e Amazon Prime Video, que vai da temporada 2025-26 até a temporada 2035-36.

A Warner Bros. Discovery disse anteriormente que havia igualado a oferta da Amazon em US$ 1,8 bilhão por ano, mas a liga se recusou a aceitar, encerrando efetivamente um relacionamento comercial de quase quatro décadas com a Turner, que começou a transmitir jogos da NBA na temporada 1984-85.

“As oportunidades digitais com a Amazon se alinham perfeitamente com o interesse global na NBA”, disse o comissário da liga Adam Silver em uma declaração na quarta-feira. “E a enorme base de assinantes do Prime Video expandirá dramaticamente nossa capacidade de alcançar nossos fãs de maneiras novas e inovadoras.”

Após o anúncio da decisão, a Turner Sports disse que a NBA havia “interpretado gravemente mal nossos direitos contratuais” e sugeriu levar a liga ao tribunal.

“Nós igualamos a oferta da Amazon, como temos o direito contratual de fazer, e não acreditamos que a NBA possa rejeitá-la”, disse a TNT Sports em um comunicado na quarta-feira. “Ao fazer isso, eles estão rejeitando os muitos fãs que continuam a mostrar seu apoio inabalável à nossa cobertura de primeira linha, entregue por meio do alcance combinado total das plataformas de distribuição de vídeo da WBD. … Tomaremos as medidas adequadas.”

Em uma cópia da reclamação redigida obtida na sexta-feira pela ESPN, a WBD citou a linguagem do acordo de direitos correspondentes de seu contrato com a NBA de 2014, quando a liga firmou um acordo de direitos de mídia de nove anos e US$ 24 bilhões com a ESPN e a Turner, que está programado para expirar após a temporada 2024-25.

Especificamente, a WBD citou a linguagem daquele acordo de 2014 de que a NBA não pode “celebrar um ou mais acordos com terceiros” sobre futuros direitos de transmissão da NBA “sem primeiro dar” à Turner Broadcasting System – uma subsidiária da WBD – uma chance de aceitá-los.

E, continuou a reclamação, se a TBS aceitar essa oferta, então ela, e não o terceiro, “terá o direito e a obrigação” de exercer os direitos da NBA que foram oferecidos ao terceiro.

Em 17 de julho, a TBS disse que a NBA apresentou a oferta que estava disposta a aceitar da Amazon.

Então, em 22 de julho, a TBS disse que respondeu à NBA e correspondeu aos termos da oferta, que a liga se recusou a aceitar.

“Não apenas isso, apesar da clara correspondência da TBS, a NBA pretendeu conceder os direitos à Amazon em violação direta do acordo”, argumenta a queixa. “A menos que a NBA seja ordenada a executar especificamente suas obrigações antes da temporada 2025-2026, a TBS perderá os direitos de distribuição únicos e valiosos” que seu contrato foi criado para proteger.

Na reclamação, a WBD se refere aos direitos de transmissão da NBA como um “ativo único que não pode ser substituído”. Ela disse que cada jogo é “um evento esportivo ao vivo único” e que a capacidade de transmitir jogos gera classificações consideráveis ​​para a TNT e afeta o preço que ela pode cobrar de anunciantes e distribuidores, ao mesmo tempo em que lhe permite negociar direitos para transmitir outras ligas esportivas.

“A TBS tem interesse em manter esses direitos de distribuição e sua marca cuidadosamente desenvolvida há 40 anos”, argumenta a denúncia, observando que a empresa de mídia não apenas pagou bilhões de dólares em taxas de direitos para a liga ao longo dos anos, mas também investiu centenas de milhões de dólares em produção e talento, especialmente para seu programa “Inside the NBA”.

Na sexta-feira, o apresentador do “Inside the NBA”, Charles Barkley, criticou a decisão da liga de assinar com a Amazon.

“Claramente a NBA queria terminar conosco desde o começo. Não tenho certeza se a TNT já teve uma chance”, disse Barkley em uma declaração. “A TNT igualou o dinheiro, mas a liga sabe que a Amazon e essas empresas de tecnologia são as únicas dispostas a pagar pelos direitos quando eles dobrarem no futuro. A NBA não queria irritá-los. É um dia triste quando os proprietários e comissários escolhem o dinheiro em vez dos fãs. É uma droga.”