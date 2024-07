WBC expulsa Ryan Garcia da organização após usar insultos raciais em discurso nas redes sociais

Os problemas de Ryan Garcia continuam, já que a estrela do boxe foi expulsa do WBC.

A expulsão foi anunciada pelo presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, depois que Garcia usou insultos raciais sobre pessoas negras e fez comentários antimuçulmanos durante uma transmissão de espaços no Twitter na quinta-feira. Os comentários de Garcia rapidamente circularam na plataforma de mídia social, o que levou Sulaiman a emitir a declaração expulsando Garcia de todas as atividades do WBC.

Exercendo minha autoridade como presidente do WBC, estou expulsando Ryan Garcia de qualquer atividade com nossa organização. Rejeitamos qualquer forma de discriminação. Temo pelo bem-estar de Ryan, pois ele recusou várias tentativas de nossa ajuda com saúde mental e abuso de substâncias. foto.twitter.com/pCIOH2am7B — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 4 de julho de 2024

“Exercendo minha autoridade como presidente do WBC, estou expulsando Ryan Garcia de qualquer atividade com nossa organização”, disse Sulaiman. “Rejeitamos qualquer forma de discriminação. Temo pelo bem-estar de Ryan, pois ele recusou várias tentativas de nossa ajuda com saúde mental e abuso de substâncias.”

De acordo com a Associated Press, Garcia respondeu, dizendo em um tuíte deletado, “Eu estava trollando, quero que toda essa matança pare. Eu amo todo mundo, desculpe se eu ofendi vocês.”

A equipe de Garcia não respondeu imediatamente às mensagens do MMA Fighting.

O incidente mais recente se somou a uma fase tumultuada para Garcia. Depois de derrotar Devin Haney em uma grande reviravolta em abril, Garcia testou positivo para a substância proibida ostarina e foi subsequentemente suspenso pela Comissão Atlética do Estado de Nova York por um ano. Além disso, Garcia foi preso por vandalismo criminoso no Waldorf Astoria em Beverly Hills em junho.