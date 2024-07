Whitham, 14, de NJ/NY Gotham, supera Sullivan como profissional mais jovem

A atacante do NJ/NY Gotham FC, McKenna “Mak” Whitham, se tornou a jogadora mais jovem a atuar por um time profissional de primeira divisão dos EUA no domingo.

Whitham entrou na partida de domingo no 80º minuto para a vitória de seu time por 1 a 0 sobre o Washington Spirit no Subaru Park em Chester, Pensilvânia. Ela fez 14 anos no sábado e assinou com Gotham no início da semana como uma jogadora substituta da seleção nacional, um mecanismo que a NWSL usa para preencher escalações durante grandes torneios.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Identificamos Mak como um talento especial, mas levará algum tempo para que ela alcance seu potencial”, disse o técnico do Gotham, Juan Carlos Amoros, após a partida.

O contrato garantido de Whitham começa em 1º de janeiro de 2025 e vai até 2028.

“Eu me via como um jogador muito bom, mas também, há muito o que melhorar, e eu sabia que poderia conseguir isso”, disse Whitham à ESPN no início desta semana. “E eu acho que é muito trabalho duro, autoconfiança.”

Cavan Sullivan, do Philadelphia Union, havia estabelecido o recorde de participação mais jovem em um jogo da primeira divisão dos EUA apenas 11 dias antes, no mesmo estádio, quando apareceu nos minutos finais da vitória de seu time por 5 a 1 sobre o New England Revolution em uma partida da temporada regular da MLS.

Sullivan, que superou a marca do antigo prodígio da seleção masculina dos EUA, Freddy Adu, tinha 14 anos e 293 dias no dia de sua estreia.

A atacante do NJ/NY Gotham FC, McKenna Whitham, se tornou a pessoa mais jovem a jogar em uma partida profissional no domingo. Imagens do USA Today

Amoros disse que Whitham quebrar o recorde no mesmo estádio foi apenas uma coincidência.

“Definitivamente não foi de propósito, tenho que dizer isso”, Amoros acrescentou. “O time precisava dela naquele momento e foi quando ela entrou. Seja lá quando fosse, seria um momento especial para ela, do qual ela se lembraria para sempre.

“Ela fez sua parte nisso, da mesma forma que ela tem feito sua parte nos bastidores do treinamento todos os dias ajudando o time. Ela nos mostrou que está pronta.”

Antes da assinatura de Whitham com o Gotham, a contratação mais jovem da NWSL foi Melanie Barcenas, do San Diego Wave FC, em 2023. Barcenas tinha 15 anos e 177 dias na época.

A NWSL criou novas regras em 2023 para permitir que os times contratassem jogadores menores de 18 anos. Anteriormente, os jogadores tinham que entrar no Draft da NWSL ou eram contratados apenas sob certas isenções da liga. A partir de 2024, cada time pode contratar até quatro jogadores U-8.

Whitham treinou com Gotham intermitentemente ao longo de 2024 e marcou para os atuais campeões da NWSL como um convidado não escalado durante um torneio de pré-temporada na Colômbia.

A gerente geral do Gotham, Yael Averbuch West, disse à ESPN que a liderança do clube fez muita autoavaliação sobre sua capacidade de dar suporte à jogadora mais jovem da história da liga antes de contratá-la.

“É um momento realmente importante que queremos celebrar para Mak”, Averbuch West disse à ESPN. “Mas ela sabe, e nós sabemos que este é um momento ao longo da jornada, e o que definirá o sucesso disto é quem Mak se tornará como profissional com o passar do tempo.

“E estamos realmente comprometidos em apoiá-la para que tenha longevidade como uma profissional de primeira linha na NWSL.”

A partida de domingo fez parte da NWSL x Liga MX Summer Cup, um novo torneio que reúne os principais times dos EUA e do México, semelhante à Copa da Liga entre os times da MLS e da Liga MX, que começou sua segunda edição na sexta-feira.