Will Levis, da NFL, se aproxima da estrela de ‘Bachelor’ Victoria Fuller

Quarterback do Tennessee Titans Will Levis parece estar fora do mercado mais uma vez… e o novo amor em sua vida não é outro senão o ex-aluno do Bachelor Nation Victoria Fuller.

O chamador do segundo ano veio a público com o aparente romance em uma história do Instagram na segunda-feira … mostrando seus braços em volta da estrela do reality show enquanto eles aproveitavam um dia na água.

Levis, de 25 anos, também incluiu um emoji de coração na foto… aparentemente confirmando que não foi um abraço platônico.

A combinação faria sentido… já que Fuller mora em Nashville e Levis é uma estrela em ascensão na cidade.

Levis namorou famoso Gia Duddy na faculdade e no início de sua carreira profissional… com a influenciadora se tornando viral por sua aparição no Draft de 2023 da NFL. Eles se separaram meses depois.

Fuller, 30, apareceu em Pedro Webertemporada de “The Bachelor” … bem como a oitava parcela de “Bachelor in Paradise”, que resultou em um noivado com Johnny DePhillipo. Mais recentemente, ela se separou do concorrente de “Bachelorette” Greg Grippo em abril de 2024, depois de mais de um ano juntos.

Ela também estava ligada a um cantor country Arroz de perseguição antes de sua primeira aparição no programa de namoro.