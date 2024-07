Will Smith é o quarto receptor do Dodgers a rebater 3 home runs em 1 jogo

LOS ANGELES — Will Smith fez três home runs para ajudar o Los Angeles Dodgers a vencer o Milwaukee Brewers por 8 a 5 na noite de sexta-feira.

Ele é apenas o quarto receptor dos Dodgers a fazer três rebatidas em um jogo, juntando-se a Yasmani Grandal (2016) e aos membros do Hall da Fama Mike Piazza (1996) e Roy Campanella (1950).

“Esses são obviamente bons receptores”, disse Smith. “Só de serem mencionados é humilhante.”

Os home runs foram os 12º, 13º e 14º de Smith na temporada.

Seus dois primeiros vieram no primeiro arremesso de Aaron Civale no primeiro e terceiro innings, dando aos Dodgers uma vantagem de 2-0. O terceiro foi no quinto arremesso do reliever Bryan Hudson com dois eliminados no sétimo e empatou o placar em 5-5.

Smith entrou em sua outra aparição no plate.

“Ir para o campo direito-central, depois para o campo esquerdo e então bater um no poste de falta, realmente impressionante”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts. “Ele é tão consistente e simplesmente não recebe o reconhecimento que merece como um dos dois melhores catchers do jogo.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.