Willow Bay, CEO da Disney Iger perto de acordo para Angel City – fonte

A reitora da USC Annenberg School, Willow Bay, e seu marido, o CEO da Disney, Bob Iger, estão perto de um acordo para comprar o controle do Angel City FC, disse uma fonte familiarizada com a situação à ESPN na quarta-feira.

A intenção do casal de comprar o controle do clube da NWSL do fundador do Reddit, Alexis Ohanian, o maior acionista do time, foi relatada pela primeira vez pela Semafor.

De acordo com a Semafor, a avaliação atual do clube é de US$ 250 milhões, e a proposta de Iger e Bay elevaria a nova avaliação para US$ 300 milhões.

Ohanian, que é marido de Serena Williams, não tem controle do conselho do clube da NWSL. Mais tarde na quarta-feira, Ohanian postou nas redes sociais: “Para todos os repórteres que continuam entrando em contato: quando comprei a franquia para lançar @weareangelcity em 2019, não configurei o controle do conselho para mim. (Uma das muitas lições difíceis que aprendi como dono de um time esportivo pela primeira vez). Mas, como eu disse desde o início, não estou vendendo nenhuma ação do time – não sei por que continuo vendo relatórios falsos.”

Angel City está procurando uma dona, disse a fonte à ESPN, enfatizando o papel de Bay no acordo. Dylan Byers, do Puck, foi o primeiro a relatar o envolvimento de Bay.

Em março, o Sportico listou a avaliação do clube em US$ 180 milhões. O San Diego Wave foi vendido por uma avaliação de US$ 120 milhões em março, estabelecendo o recorde da NWSL.

O Angel City FC está em 11º na classificação geral da NWSL. Jessica Alcheh-USA TODAY Esportes

A equipe tem três sócias cofundadoras: Kara Nortman, Natalie Portman e Julie Uhrman.

Outros investidores incluem Eva Longoria e as ex-estrelas da seleção feminina dos Estados Unidos, Abby Wambach e Mia Hamm.

Jogando no BMO Stadium, perto do centro de Los Angeles, o clube conta com mais de 16.000 detentores de ingressos para a temporada.

No início deste ano, o conselho do Angel City FC contratou o banco de investimento global Moelis & Company para explorar uma potencial venda da franquia, informou o Sportico.

O ex-coproprietário do Milwaukee Bucks, Marc Lasry, também fez uma oferta competitiva, disse outra fonte à ESPN, mas o campo de Bay e Iger foi o favorito por seu compromisso de longo prazo. O proprietário do Manchester United, Avie Glazer, foi outro concorrente, de acordo com relatos.

Um porta-voz da Disney se recusou a comentar quarta-feira sobre o potencial acordo. A Walt Disney Company é a proprietária majoritária da ESPN.

Em novembro de 2023, a NWSL anunciou um novo acordo de direitos de mídia de quatro anos que fará parcerias entre a primeira divisão feminina dos EUA e a CBS Sports, ESPN, Prime Video e Scripps Sports em 2024.

Quase todos os 14 times da NWSL têm novos proprietários ou grandes investidores que se juntaram nos últimos quatro anos, o que levou a um influxo de grupos de proprietários bilionários com experiência na liga principal e bolsos mais fundos do que a liga jamais teve acesso antes.

“Não estamos aqui hoje dizendo: ‘Isso ainda vai existir daqui a um ano?’, o que eu acho que é uma mentalidade muito diferente do passado”, disse recentemente à ESPN a principal proprietária do NJ/NY Gotham FC e governadora do conselho da liga, Carolyn Tisch Blodgett.

Nos últimos quatro anos, todos os times, exceto um — o North Carolina Courage — entregaram a propriedade majoritária ou se juntaram à liga como um novo time.

Em quase todos os casos, eles foram adições chamativas e de alto nível.

“Desde quando entramos para a liga e até mesmo as conversas anteriores, até agora, a mentalidade em torno do desejo de investir, do desejo de ver crescimento, de como alcançar a excelência, é totalmente diferente”, disse recentemente à ESPN o coproprietário do Kansas City Current, Chris Long, que faz parte do comitê de expansão da NWSL e foi cofundador do Current no final de 2020 com sua esposa, Angie, e Brittany Mahomes.

“Houve uma mudança radical, e é emocionante”, disse ele. “Há muitas pessoas bem-intencionadas e bem capitalizadas que se envolveram ultimamente ao longo de nossas quatro temporadas e, secundariamente, muito mais pessoas na porta.”

Escolhas dos editores

Esta temporada da NWSL trouxe a chegada do time de expansão Bay FC, apoiado pela empresa de private equity Sixth Street, que afirma administrar mais de US$ 75 bilhões em ativos, e pelo CEO Alan Waxman.

O San Diego Wave FC, que se juntou à NWSL por cerca de US$ 2 milhões antes de sua temporada de expansão de 2022, está no meio de um processo de venda para a família Levine Leichtman (também bilionária), que avalia o clube entre US$ 113 milhões e US$ 120 milhões.

O Seattle Reign FC foi vendido para o OL Groupe no final de 2019 por cerca de US$ 3,5 milhões. Agora, o time foi vendido novamente por US$ 58 milhões.