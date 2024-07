Willow Bay e o CEO da Disney, Bob Iger, assumem participação majoritária na Angel City

O Angel City FC é agora o time esportivo feminino mais valioso do mundo, após um acordo entre Willow Bay e Bob Iger para comprar uma participação majoritária na franquia da National Women’s Soccer League por uma avaliação de US$ 250 milhões.

Bay, reitor da Escola Annenberg de Comunicação e Jornalismo da USC, e Iger, CEO da Walt Disney Company, se tornarão os novos proprietários majoritários do clube sediado em Los Angeles, aguardando a aprovação da liga e o fechamento da transação.

“Não consigo imaginar um momento mais emocionante nos esportes femininos”, disse Bay à ESPN. “Na verdade, é um momento histórico nos esportes e um momento histórico para os esportes femininos. É de tirar o fôlego e é apenas o começo da ascensão. Acho que fazer parte do time, fazer parte da trajetória futura deste time, deste esporte e dos esportes femininos, é incrivelmente emocionante.”

Bay e Iger, que são casados, investirão mais US$ 50 milhões no clube.

O investimento os torna os novos proprietários controladores de Angel City, juntando-se a um grupo de proprietários que, de resto, não sofreu alterações.

A Walt Disney Company é a proprietária majoritária da ESPN.

Bay “servirá e terá controle total” no conselho de Angel City, de acordo com a equipe, e também representará Angel City no conselho de governadores da NWSL.

A transação foi aprovada por unanimidade pelo conselho de diretores da Angel City e deve ser concluída nos próximos 30 a 60 dias. O conselho da Angel City continuará a incluir Natalie Portman, Julie Uhrman, Alexis Ohanian e Gillian Berry, de acordo com a equipe.

Em uma declaração coletiva, o conselho da Angel City disse que Bay e Iger “trazem experiência operacional, conhecimento e paixão incomparáveis” e que “estão comprometidos em fortalecer ainda mais a posição da ACFC como uma organização e marca de destaque nos esportes femininos”.

Bay disse que era muito cedo para compartilhar detalhes sobre como os US$ 50 milhões adicionais seriam investidos.

Angel City foi fundada por Portman, Uhrman e a capitalista de risco Kara Nortman.

Ohanian, que fundou o Reddit, era o antigo dono controlador do clube. Ohanian declarou anteriormente que não estava vendendo nenhuma ação do time.

O clube tem obtido sucesso desde sua fundação em 2020 e sua primeira temporada em 2022. Ele vendeu mais de 15.000 ingressos para a temporada antes de jogar uma partida, em uma liga que teve uma média de menos de 6.000 fãs por jogo no ano anterior.

O time frequentemente lota o BMO Stadium em Los Angeles, criando uma experiência “inigualável”, como Bay descreve.

Ainda assim, as instalações têm sido um dos desafios de Angel City. O BMO Stadium é um dos melhores locais da NWSL, mas Angel City não é o inquilino principal e tem lutado contra problemas que incluem o reagendamento da abertura em casa deste ano.

A equipe também permanece em um centro de treinamento temporário em outro condado.

“Quando olhamos para áreas de oportunidade, certamente achamos que o desenvolvimento e o suporte aos jogadores estão na lista de prioridades, sem dúvida”, disse Bay.

Bay disse que ela e Iger acompanham o time desde o início e frequentemente vão às partidas com a família. Eles também têm conexões pessoais com um grupo de proprietários robusto que inclui Billie Jean King entre dezenas de outras celebridades.

As avaliações da NWSL continuam a subir. A venda do Angel City acontece alguns meses depois que o San Diego Wave FC estabeleceu uma marca da liga para uma transação de duas partes que avalia o clube entre US$ 113 milhões e US$ 120 milhões.

Bay disse que está animada por se juntar à “ampla experiência” entre os novos proprietários da liga em um momento importante para a NWSL e os esportes femininos.

Ela enfatizou que Angel City está apenas começando.

“O momento aqui é forte e sustentável”, disse Bay. “Angel City começa com uma fundação incrivelmente forte e, francamente, recordista de atletas incrivelmente talentosos, uma base de fãs apaixonada e comprometida e laços realmente fortes com a comunidade. Sabemos que tudo isso está pronto para o crescimento.”