Wimbledon 2024: Andy Murray pronto para duplas; fora de simples

Andy Murray se despedirá de Wimbledon, mas apenas no campeonato de duplas masculino. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Andy Murray desistiu de sua partida de primeira rodada em Wimbledon contra Tomas Machac, o que significa que ele provavelmente jogou sua última partida de simples no campeonato.

Murray, 37, ainda está no sorteio para as duplas, onde jogará ao lado do irmão Jamie, mas, tendo passado por um procedimento em um cisto espinhal em 22 de junho, Murray não se recuperou a tempo de jogar simples. Ele disse que tomaria uma decisão sobre sua aptidão no último minuto, e com ele definido para começar sua campanha em Wimbledon na terça-feira contra o número 38 do mundo, Machac, ele se retirou do torneio.

Murray disse na semana passada que planeja se aposentar após as Olimpíadas deste verão. O cenário dos sonhos era que Murray jogaria simples em Wimbledon e em Paris 2024, mas, embora estivesse perto de fazer uma recuperação milagrosa, seu ato final no campeonato de quadra de grama será em duplas.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Será a primeira vez que ele joga ao lado de Jamie em Wimbledon, um lugar onde ele vivenciou alguns de seus melhores momentos no esporte. Murray ganhou o título de simples em 2013 e 2016 — para ficar ao lado de seu triunfo no US Open 2012 — e garantiu seu lugar como um dos melhores atletas da Grã-Bretanha. Mas ele esperava ter uma última chance em simples no SW19.

O tricampeão do Grand Slam fez exames após o Aberto da França deste ano que mostraram o cisto. Na época, não era uma grande preocupação, mas quando o Queen’s começou, o cisto já tinha crescido. Isso o fez perder a coordenação e sentir dores lancinantes nas costas e na perna direita durante sua partida da segunda rodada com Jordan Thompson em 19 de junho. Ele foi forçado a desistir e então fez o procedimento em 22 de junho.

Tal procedimento geralmente vem com um tempo de recuperação de seis semanas, mas Murray estava fazendo um bom progresso, retornando à quadra na quarta-feira passada. Um dia depois, ele emitiu uma declaração pública insistindo que queria jogar em Wimbledon “mais uma vez”.

Ele terá seu desejo atendido, mas apenas na competição de duplas, com a recuperação não sendo rápida o suficiente para seu gosto. Depois de Wimbledon, Murray voltará a atenção para Paris 2024, onde está na disputa tanto por simples quanto por duplas. Ele vai para lá como um vencedor de duas medalhas de ouro, tendo vencido em Londres 2012 e Rio 2016. Se ele chegar às Olimpíadas, ele planeja se aposentar do esporte.

“Todas as discussões e conversas que tive com meu time são de que não vou jogar depois deste verão”, disse Murray na semana passada. “Obviamente, tive a conversa com minha família, e tenho férias em família marcadas para a semana após as Olimpíadas.

“Não estou planejando ir para Nova York [for the US Open]. Mas também não quero que a última vez que joguei em uma quadra de tênis seja o que aconteceu no Queen’s. Novamente, sei que há coisas mais importantes no mundo do que como termino minha última partida de tênis ou onde termino minha última partida de tênis.

“Mas por causa do que coloquei no esporte nos últimos anos, eu gostaria de pelo menos jogar uma partida de verdade, na qual eu fosse pelo menos competitivo, e não o que aconteceu no Queen’s.

“Não posso dizer com certeza que se eu não conseguisse jogar em Wimbledon, e não me recuperasse a tempo de jogar nas Olimpíadas, eu não consideraria tentar jogar outro torneio em algum lugar. Mas se eu conseguir jogar em Wimbledon e se eu conseguir jogar nas Olimpíadas, provavelmente será isso, sim.”