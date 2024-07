Wimbledon 2024: Vondrousova se junta à lista nada invejável de campeãs em título que perderam na primeira rodada

Um ano atrás, Marketa Vondrousova surpreendeu o mundo do tênis ao derrotar uma jogadora de classificação mais alta após a outra para finalmente se tornar a campeã de Wimbledon de 2023. A improvável vencedora surpreendeu Ons Jabeur, a clara favorita tanto pelos apostadores quanto pelos fãs, na final e se tornou a primeira jogadora não cabeça de chave para mulher a ganhar o título no All England Club por conta de sua performance firme e firme.

Mas que diferença um ano faz.

Na terça-feira, jogando a primeira partida na quadra central, como é costume para a atual campeã, Vondrousova, de 25 anos, se viu do outro lado de uma surpresa. Agora a semente nº 6, e com 2.000 pontos de classificação para defender, Vondrousova não tinha respostas para Jessica Bouzas Maneiro, uma desconhecida relativa, atualmente classificada em uma posição alta na carreira de nº 83, e recebeu uma derrota de 6-4, 6-2 em apenas 67 minutos. Jogando apenas na terceira chave principal de sua carreira, marcou a primeira vitória em um Grand Slam para Bouzas Maneiro, 21, e sua primeira vitória sobre uma jogadora classificada entre as 40 melhores.

A vitória da vida dela ✨ Jessica Bouzas Maneiro, de 21 anos, vence a atual campeã Marketa Vondrousova por 6-4 e 6-2 na quadra central#Wimbledon foto.twitter.com/16PSpOvi0I — Wimbledon (@Wimbledon) 2 de julho de 2024

“Acho que este é um dos momentos mais importantes da minha vida, da minha carreira”, disse Bouzas Maneiro à multidão após a partida. “Nesta quadra, isso é incrível.”

Enquanto Bouzas Maneiro soluçava e segurava a cabeça entre as mãos, uma atônita Vondrousova rapidamente arrumou sua bolsa e saiu da quadra. Com a derrota, Vondrousova — que deve sair do top 10 no próximo ranking — se tornou apenas a quarta jogadora de Wimbledon na história do torneio a perder na partida de abertura como atual campeã, juntando-se a Lleyton Hewitt (2003), Steffi Graf (1994) e Manuel Santana (1967).

Embora provavelmente tenha sido pouco consolo para Vondrousova, sua perda foi certamente menos chocante do que a de Graf, a outra mulher na lista nada invejável. Graf, que perdeu para Lori McNeil em sets diretos, era cinco vezes campeã no All England Club na época e não perdia uma partida no torneio desde 1990. Ela ganhou os títulos de Wimbledon em 1995 e 1996.

Vondrousova agora também é a nona mulher na Era Aberta a cair em sua partida de primeira rodada como campeã reinante em qualquer major. Outras que fizeram isso incluem Emma Raducanu no US Open de 2022, Barbora Krejcikova no Roland Garros de 2022, Jelena Ostapenko no Roland Garros de 2018, Angelique Kerber no US Open de 2017 e Jennifer Capriati no Australian Open de 2003.

Houve dúvidas sobre a capacidade de Vondrousova de jogar no torneio antes de ele começar. Ela caiu durante sua partida da segunda rodada em um evento de introdução em Berlim, resultando em uma lesão no quadril direito, e foi forçada a abandonar a partida. Embora ela tenha dito que estava “um pouco assustada” com a lesão ao falar com a mídia na terça-feira, ela disse que se sentiu bem nos treinos e não acreditava que isso tivesse sido um fator durante a partida.

“Não acho que tenha sido esse o motivo. Fiquei nervosa desde o começo”, disse Vondrousova. “Quero dizer, ela também estava jogando uma boa partida. Foi meio difícil também. Sim, no geral foi muito difícil. … Sinto que todo mundo espera que você vença, talvez. Isso também é difícil. Fiquei feliz por estar de volta à Quadra Central. Simplesmente não saiu como planejado hoje.”

Bouzas Maneiro enfrentará Cristina Bucsa, que derrotou Ana Bogdan no tiebreak do terceiro set na terça-feira.