Wimbledon: despedida de Andy Murray começa com derrota nas duplas

A despedida de Andy Murray em Wimbledon teve um começo difícil na quinta-feira, quando ele foi eliminado das duplas masculinas na primeira rodada ao lado de seu irmão mais velho Jamie, com uma derrota por 7-6 (6) e 6-4 para a dupla australiana Rinky Hijikata e John Peers.

Claramente com seus movimentos limitados por dores nas costas, Andy Murray teve que confiar em seu jogo de serviço enquanto lutava contra a derrota em sets diretos, o que potencialmente o deixa com apenas uma partida para o fim do torneio.

O bicampeão de simples de Wimbledon desistiu de sua partida de simples da primeira rodada na terça-feira, não tendo se recuperado a tempo de um procedimento de cisto na coluna que o deixou com sensibilidade reduzida na perna direita.

No entanto, a decisão de Murray de entrar em quadra ao lado do irmão nas duplas gerou considerável entusiasmo no All England Club, já que os torcedores estavam contando com a perspectiva de ver a lenda do tênis britânico competir no campeonato pela última vez.

A dupla britânica foi recebida na quadra central com uma ovação de pé e uma torcida barulhenta, naquela que foi a primeira partida da rodada de abertura de duplas masculina a ser disputada na quadra principal desde 1995.

Tendo vencido o primeiro jogo com um ataque feroz pelo meio, Andy Murray primeiro alcançou suas costas no final do segundo. Ele estremeceu de dor e aproveitou cada oportunidade para esticar suas costas entre os pontos.

Apesar de seus problemas físicos, Andy Murray quase garantiu a primeira quebra da partida no quinto game, quando um forehand suave na linha de saque de Hijikata resultou em empate, mas os australianos conseguiram segurar.

Com um tie break necessário para separar as duas duplas após a troca de games, os Murrays deixaram escapar uma vantagem de 6-5 no set point, com dois golpes de alta classe de Hijikata — um forehand na linha passando por Jamie Murray, seguido por um voleio no meio — colocando os britânicos em desvantagem.

A quadra central foi presenteada com seu primeiro rugido Murray da partida quando Jamie Murray, que é bicampeão de Grand Slam de duplas, garantiu a primeira quebra de serviço ao avançar em direção à rede e devolver uma voleio que nem Hijikata nem Peers conseguiram alcançar.

Andy Murray parecia estar jogando com dor durante toda a partida. Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images

Mas a dupla australiana quebrou de volta em um sétimo game para abrir uma vantagem de 4-3 que pareceu quebrar a determinação dos britânicos. E assim foi, com Hijikata e Peers navegando pelos games restantes para avançar para a segunda rodada às custas dos Murrays.

Questionado sobre seus pensamentos sobre jogar duplas com seu irmão, Andy disse à BBC: “Sim, foi obviamente muito especial. Nunca tivemos a chance de fazer isso antes. Houve uma chance este ano.

“O parceiro habitual de Jamie estava jogando com Neal Skupski, então ele me convidou. Obviamente foi uma corrida contra o tempo para tentar chegar aqui e fisicamente não foi fácil hoje, mas estou feliz que conseguimos chegar aqui e fazer isso juntos uma vez.”

Andy Murray deve voltar à quadra no final desta semana, depois que os organizadores de Wimbledon anunciaram na quarta-feira que ele entrou no sorteio de duplas mistas ao lado da compatriota britânica Emma Raducanu, depois que a dupla recebeu uma entrada curinga. A competição de duplas mistas começa na sexta-feira.

Wimbledon também não será a última vez que ele jogará tênis profissional. Embora Murray tenha dito que se aposentará neste verão, ele está planejando fazer sua última reverência nas Olimpíadas de Paris, que começam no final deste mês em Roland Garros.