WNBA 2024: 10 fatos da primeira metade da temporada

Desempenhos recordes. Uma classe de novatos geracional. Provavelmente seis candidatos ao campeonato.

Foi um verão da WNBA como nenhum outro. E com a atenção crescente em torno da liga, catalisada em grande parte por uma classe de novatas de destaque liderada por Caitlin Clark e Angel Reese, fãs novos e antigos testemunharam uma primeira metade competitiva da temporada.

A temporada trouxe uma mistura do esperado e do inesperado também. Os seguidores da liga suspeitavam que Clark causaria um impacto imediato, mas os colegas novatos Reese, Rickea Jackson e Aaliyah Edwards foram fundamentais para suas franquias. O Dallas Wings e o Atlanta Dream, times de playoff há um ano, estão lutando, assim como o Las Vegas Aces antes do retorno de Chelsea Gray de uma lesão. O Minnesota Lynx venceu o campeonato da Commissioner’s Cup. E vários jogadores revelação, como Chennedy Carter, que encontrou o lar perfeito com o Chicago Sky, estão jogando o melhor basquete de suas carreiras.

Agora, todos os olhos se voltarão para Phoenix para o All-Star Game no sábado (20h30 horário do leste dos EUA, ABC), depois para o outro lado do Atlântico, para Paris, onde a seleção dos EUA busca ganhar sua oitava medalha de ouro olímpica consecutiva.

Enquanto a liga se prepara para uma pausa de um mês, aqui estão 10 coisas que aprendemos — sobre equipes e indivíduos, limites e pisos — na primeira metade da temporada 2024 da WNBA.

Scott Eklund/NBAE via Getty Images

Os especialistas estavam errados sobre Reese

A atacante de Chicago está na disputa pelo prêmio de Novata do Ano da WNBA como a escolha nº 7. Por que Reese — que lidera a WNBA em rebotes e estabeleceu o recorde duplo-duplo consecutivo da liga — não foi levada mais alto? Vários avaliadores de talentos questionaram se seu jogo se traduziria bem na WNBA. Alguns especialistas parecem ter supervalorizado suas fraquezas, como alcance de arremessos, enquanto subestimaram seus pontos fortes, como rebotes, defesa e motor. Mas funcionou bem para Reese em Chicago sob o comando da treinadora do primeiro ano Teresa Weatherspoon e jogando ao lado de Kamilla Cardoso, de 1,98 m.

Reese ocupa o segundo lugar na WNBA em rebotes totais (atrás da favorita ao prêmio de MVP, A’ja Wilson, por um rebote) e rebotes por jogo (novamente atrás de Wilson, por 12,0 a 11,9). — Voepel

DiJonai Carrington foi a maior falta de sua classe de recrutamento

A classe do draft da WNBA de 2021 teve desempenho inferior em comparação à maioria das outras classes. É difícil avaliar o quanto a pandemia da COVID-19, que tirou o torneio da NCAA de 2020 e foi uma nuvem sobre a temporada universitária de 2020-21, impactou a classe. Mas podemos dizer que os times da WNBA subestimaram Carrington, que foi escolhido como número 20 pelo Connecticut Sun.

Carrington, que jogou em Stanford e Baylor, foi colocada na posição 11 no draft simulado final da ESPN daquele ano. Mas agora até isso parece muito baixo considerando o quão bem ela jogou ofensivamente e defensivamente nesta temporada para o Sun. Das 19 jogadoras selecionadas antes dela, apenas cinco estão atualmente nas listas da WNBA. Carrington foi nossa escolha de meio de temporada para Jogadora Mais Aprimorada. — Voepel

Sparks e Mystics entraram no sorteio de Paige Bueckers

Nunca é cedo demais para falar sobre 2025 — especialmente com um jogador tão promissor quanto Bueckers, da UConn, esperando nos bastidores para ser recrutado. Salvo alguns desenvolvimentos importantes, o Los Angeles Sparks (6-18) e o Washington Mystics (6-19) provavelmente terão as maiores chances de obter a primeira escolha no draft da próxima primavera, o que não é totalmente chocante considerando que ambos os times estão em modo de reconstrução.

A armadora da UConn, Paige Bueckers, será a escolha número 1 em muitos drafts simulados da WNBA de 2025. Brian Murphy/Ícone Sportswire

Lembre-se, o histórico acumulado de dois anos de uma equipe é o que importa para a loteria, e é por isso que Sparks e Mystics teriam melhores chances do que Wings (5-19), que estão em último lugar na classificação atual da WNBA, mas terminaram com o quarto melhor histórico em 2023. O Dream, atualmente em nono lugar na classificação, negociou sua escolha de primeira rodada na transação que trouxe Allisha Gray para Atlanta, e essa escolha acabou nas mãos das Mystics. — Filipe

Quão motivado Wilson está

Ninguém no mundo está jogando como A’ja Wilson agora. Ela pode estar tendo uma das melhores temporadas da história da WNBA.

Em meio à sua corrida absolutamente incrível em 2024, Wilson citou o notório quarto lugar na votação de MVP do ano passado como parte de sua motivação (ela ficou em terceiro na corrida de 2023, logo atrás de Breanna Stewart e Alyssa Thomas). Desta vez, Wilson não está deixando espaço para dúvidas na primeira metade da temporada e parece estar a caminho de se tornar a quarta jogadora na história da liga a ganhar o prêmio de MVP pelo menos três vezes. As outras: Lauren Jackson, Sheryl Swoopes e Lisa Leslie.

Até terça-feira, Wilson registrou pelo menos 25 pontos e 10 rebotes em 12 jogos neste verão, o maior número em uma temporada na história da WNBA, e seus seis jogos consecutivos de pelo menos 20 pontos e 10 rebotes são um recorde da temporada regular da WNBA. — Filipe

Carter, Diggins-Smith e Charles encontram o ajuste certo

As guardas Chennedy Carter e Skylar Diggins-Smith e a pivô Tina Charles — todas antigas escolhas de loteria — não jogaram na WNBA em 2023. E era um pouco incerto se cada uma encontraria os cenários certos para retornar à liga. Mas nesta temporada, todas elas estão ajudando seus novos times. Carter lidera o Chicago Sky em pontuação, Diggins-Smith é a melhor em assistências para o Seattle Storm e Charles lidera o Atlanta Dream em rebotes. Carter tem apenas 25 anos, enquanto Charles (35) e Diggins-Smith (34 em agosto) estão em um estágio diferente de suas carreiras. Mas seu talento teve impacto em toda a liga nesta temporada. — Voepel

jogar 1:59 As melhores jogadas da semana na WNBA Confira as principais jogadas da última semana de ação na WNBA, incluindo Caitlin Clark, Kahleah Copper e muito mais.

Caitlin Clark se destaca em ajustes

As defesas sempre se voltaram contra Clark na faculdade, mas isso está em outro nível na WNBA. No entanto, a armadora do Indiana Fever já se ajustou a blitzes frequentes em bloqueios de bola, sendo fortemente marcada em quadra inteira e lidando com a fisicalidade constante dos defensores que os oficiais da WNBA têm mais probabilidade de deixar passar. Ela não se deixou ficar muito abalada ou frustrada, apesar de lidar com o maior escrutínio que qualquer jogadora da liga já enfrentou.

Claro, Clark está cometendo 5,6 turnovers por jogo, o maior número da liga, mas muito disso pode ser atribuído à criação agressiva de jogadas. Ela já é uma das melhores passadoras da liga e se tornou a primeira novata na história da WNBA a registrar um triplo-duplo. — Voepel

Sabally faz toda a diferença para Dallas

Satou Sabally levou o Dallas Wings a um quarto lugar na temporada regular da temporada passada, enquanto ganhava votos de MVP, uma indicação para o primeiro time All-WNBA e o prêmio de Jogadora Mais Aprimorada. Sem Sabally — que ainda não jogou nesta temporada, pois se recupera de uma lesão no ombro na offseason — o Wings tem lutado muito, ficando em último lugar na classificação com 5-19.

Não ajudou o fato de Dallas também estar sem Maddy Siegrist (dedo) e Jaelyn Brown (doença), enquanto Natasha Howard (pé) ficou fora por 12 jogos. Sabally, que é essencial em ambas as pontas da quadra, deve retornar após a pausa olímpica. Ela e os Wings podem fazer uma corrida para tornar a corrida dos playoffs mais interessante? — Filipe

Em 2021, Kahleah Copper foi a MVP das Finais e ajudou a levar o Chicago Sky ao seu primeiro título da WNBA. Matt Marton-USA TODAY Esportes

O Mercury pode ser a versão 2024 do Sky 2021

As Aces eram o time mais bem colocado nos playoffs quando ganharam os dois últimos títulos da WNBA. Mas em 2021, a sexta colocada Chicago Sky — com um recorde de 16-16 na temporada regular — fez uma corrida para ganhar o campeonato.

Pode não parecer o cenário mais provável, mas o Phoenix Mercury tem o talento e os ingredientes de um ataque de alta octanagem para fazer uma corrida profunda, mesmo que estejam apenas 13-12 após a vitória de terça-feira fora de casa em Washington. Diana Taurasi, Brittney Griner e Natasha Cloud já ganharam um campeonato antes, assim como Kahleah Copper, a MVP das Finais do time de 2021 de Chicago.

Dito isso, eles precisam se manter saudáveis ​​— a escalação titular preferida do Phoenix apareceu em apenas 11 jogos nesta temporada, quando o time chegou mancando à pausa olímpica — além de fazer grandes avanços na defesa, onde estão classificados no quarto inferior da liga. Filipe

Minnesota tem química de campeonato novamente

Os treinadores geralmente não gostam de comparar times de épocas diferentes. Mas o Lynx sendo comparado em termos de personalidade aos anos de dinastia de Minnesota — seis viagens às finais da WNBA em sete temporadas (2011-2017) — é o maior elogio. O núcleo original de Seimone Augustus, Maya Moore, Lindsay Whalen e Rebekkah Brunson que então adicionou Sylvia Fowles jogou incrivelmente bem junto. Esse grupo de nível Hall da Fama é difícil para qualquer outro time igualar estritamente em talento.

Mas Cheryl Reeve, que treina o Lynx desde 2010, disse sobre o time de 2024 liderado por Napheesa Collier: “A química está sempre na raiz de um time de sucesso, e isso está presente em nosso time”. Minnesota derrotou o líder da liga, Nova York, pelo título da Commissioner’s Cup no final de junho. Voepel

jogar 1:43 Sabrina Ionescu marca 30 na vitória da Liberty sobre o Sun O sétimo jogo da carreira de Sabrina Ionescu com 30 pontos impulsiona o Liberty a superar o Sun.

O New York Liberty pode estar melhor do que estava no ano passado

O Liberty foi anunciado como um supertime na temporada passada e está, sem dúvida, ainda melhor agora. Jonquel Jones e Sabrina Ionescu têm sido ainda mais dominantes — com Jones parecendo sua antiga MVP e Ionescu jogando em um nível de primeira equipe da WNBA. O banco reformulado tem sido um grande diferencial, com Leonie Fiebich fazendo um forte argumento para o time de novatos. A defesa não é perfeita, mas tem um teto mais alto com Sandy Brondello capaz de se apoiar no grupo de mentalidade defensiva de Fiebich, Kayla Thornton e Kennedy Burke. E com um ano jogando juntas, a química de Nova York em ambas as pontas cresce a cada jogo.

Ainda não se sabe se isso se traduzirá no primeiro título da franquia na WNBA, principalmente com tantas concorrentes este ano e as Aces buscando se esforçar agora com plena saúde. Filipe