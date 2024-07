WNBA All-Star 2024: Desprezos, principais perguntas após escalação nomeada

As novatas de destaque Caitlin Clark e Angel Reese estão indo para Phoenix — como companheiras de equipe. Essa é uma grande lição do anúncio da lista do All-Star da WNBA de terça-feira.

Clark, a armadora do Indiana Fever que foi a primeira escolha do draft de abril, e Reese, a ala do Chicago Sky que tem um recorde da WNBA de 11 duplos-duplos consecutivos, representarão o Time WNBA quando o time enfrentar o Time EUA no All-Star Game da liga em Phoenix em 20 de julho (20h30 horário do leste dos EUA, ABC).

Clark e Reese, ambas competindo pelo prêmio de novata do ano, trouxeram muita energia para seus times e para a WNBA, mas têm sido antagonistas um tanto relutantes desde a final da NCAA de 2023. Ambas minimizam a outra como uma grande rival, mas suas bases de fãs têm falado muito sobre elas. Agora, elas estarão do mesmo lado, o que tem potencial para “quebrar a Internet” no dia do jogo.

Clark é uma das três jogadoras do Fever que entraram no Time WNBA, junto com Aliyah Boston e Kelsey Mitchell. O Connecticut Sun também tem várias jogadoras no Time WNBA: DeWanna Bonner e Brionna Jones.

Embora as atletas olímpicas americanas do 5×5 façam parte do Time EUA, o Time WNBA também tem uma atleta olímpica de 2024: Dearica Hamby, do Los Angeles Sparks, competirá no time 3×3 dos EUA.

Quando o Team WNBA enfrentou o Team USA no All-Star Game de 2021 antes das Olimpíadas de Tóquio, as estrelas da WNBA venceram as olímpicas por 93-85, lideradas pela MVP Arike Ogunbowale. A armadora do Dallas Wings está de volta ao Team WNBA este ano também.

Os jogadores certos entraram no elenco? Houve algum desprezo pelo All-Star? Quais são alguns dos confrontos que estamos esperando? Michael Voepel, Alexa Philippou e Kevin Pelton analisam o elenco do All-Star.

Qual foi a maior rejeição da equipe WNBA?

Pelton: Ezi Magbegor. Na verdade, pode-se argumentar que a central do Seattle Storm é a omissão mais flagrante de todos os tempos do WNBA All-Star Game. Ela está a caminho de registrar mais vitórias acima do jogador substituto pela minha métrica WARP do que qualquer jogador não escolhido durante um ano em que a liga jogou um All-Star Game.

Principais omissões de All-Star por WARP Por 40 jogos de equipe. Para saber mais sobre as classificações WARP de Kevin Pelton, clique aqui. Jogador Equipe Temporada URDIDURA Ezi Magbegor Tempestade de Seattle 2024 8,5 Margo Dydek Estrelas de Utah 2002 7.6 Cristal Robinson Nova Iorque Liberty 1999 7,5 Lindsay Whalen Sol de Connecticut 2007 7.0 Cristal Robinson Nova Iorque Liberty 2001 6.8

O que torna isso especialmente estranho é que Magbegor foi uma All-Star há um ano, quando o Storm era um dos piores times da WNBA. Jogando com mais talento depois que o Storm adicionou Skylar Diggins-Smith e Nneka Ogwumike, Magbegor viu sua média de pontuação cair um pouco, mas ela está com médias de rebotes (8,8, bom para o sétimo na WNBA) e bloqueios (2,2, terceiro) por jogo.

Como âncora de uma das três principais defesas, Magbegor é uma das principais candidatas a Jogadora Defensiva do Ano. Eu a coloquei entre minhas seis seleções de quadra de ataque na minha votação oficial da mídia, que também incluiu membros do time dos EUA. Para os treinadores não a escolherem entre as 12 vagas no Time WNBA é desconcertante.

Filipe: Magbegor também ganhou um voto meu por todos os motivos que Pelton expôs. Caso contrário, não há uma tonelada de desprezos óbvios. A companheira australiana Alanna Smith tinha um caso forte como uma adição na quadra de ataque, e então havia uma confusão de guardas (incluindo Betnijah Laney-Hamilton, Diggins-Smith, DiJonai Carrington, Marina Mabrey, Chennedy Carter) que também estavam em consideração, mas eu não classificaria nenhuma de suas omissões como desprezos.

Rhyne Howard (atleta olímpica dos EUA na categoria 3×3) também estava na disputa por uma vaga no elenco antes de uma recente lesão no tornozelo que a afastou por tempo indeterminado.

É uma surpresa que o Fever tenha três jogadoras no time da WNBA, independentemente de onde elas estejam na classificação?

Voepel: Na verdade, não, considerando tudo. Havia pouca dúvida de que Clark e Boston iriam conseguir na votação dos fãs. Eles terminaram no top 10 na votação, assim como Hamby e Ogunbowale, junto com seis atletas olímpicos. Boston e Kelsey Mitchell também foram All-Stars na temporada passada. Com os votos dos fãs contando 50%, você tem que assistir ao All-Star Game na WNBA da mesma forma que em outros esportes. É tanto sobre quais jogadoras os fãs querem ver quanto sobre quem é percebido como o melhor jogador. A excitação sobre a Fever se espalhou por todas as cidades da WNBA que eles visitaram, e essa energia estará lá para o All-Star Game também.

E bom para o Fever. Nos últimos anos, eles não foram uma franquia vencedora, muito menos uma franquia legal e popular. Agora mesmo, há um burburinho inegável sobre eles que os fãs de longa data do Fever estão animados para finalmente experimentar novamente.

Filipe: Não é necessariamente surpreendente, principalmente com um formato em que a votação dos fãs é muito importante. (Dito isso, Mitchell foi uma seleção dos treinadores principais da liga.) Ainda assim, no vácuo, é um pouco desconcertante que um time de Seattle com 13-6, por exemplo, ou o campeão da Commissioner’s Cup Minnesota Lynx, tenham apenas um representante do Team WNBA cada, enquanto o Fever, que ainda está bem abaixo de 0,500, tem três.

Quais serão as duplas de companheiros de equipe ou adversários mais interessantes no All-Star Game?

Voepel: O mais óbvio é Clark e Reese, cujas equipes já se enfrentaram três vezes durante a temporada regular, além dos dois encontros de alto nível que tiveram no torneio da NCAA em 2023 e 2024. Clark ou Reese lideram todos os novatos na maioria das categorias estatísticas, e tê-los do mesmo lado será algo imperdível na TV.

As Aces (quatro jogadoras) e Mercury (três) compõem mais da metade do Time EUA, e não têm ninguém no Time WNBA. Mas o time da WNBA terá Jones e Bonner enfrentando a companheira de Connecticut Alyssa Thomas pelo Time EUA.

Jonquel Jones, do Team WNBA, que joga na mesma quadra do Liberty que Breanna Stewart, jogará contra ela e a armadora do New York Sabrina Ionescu no All-Star Game. As duas principais jogadoras do Lynx, a atacante Napheesa Collier (Team USA) e a armadora Kayla McBride (Team WNBA), também estão em lados opostos. O mesmo vale para a atacante do Seattle Nneka Ogwumike (Team WNBA) e a armadora Jewell Loyd (Team USA).

Filipe: Também vale a pena notar que Bonner e Thomas, de Connecticut, são noivos que se enfrentarão em Phoenix. Ambos foram All-Stars em 2023 — quando Thomas pediu Bonner em casamento em Las Vegas — e também em 2019 (pré-relacionamento e antes de Bonner se juntar ao Sun), mas nessas ocasiões eles estavam no mesmo time.

Qual time parece ser o favorito?

Voepel: A vibe em 2021 pendeu para o lado da WNBA, já que as jogadoras estavam um pouco ressentidas com as atletas olímpicas.

Mas falando em “vibrações”, Ogunbowale disse no mês passado que se retirou da piscina olímpica porque achava que “política” tinha um papel na seleção da equipe.

“Se eu sei que não vão me escolher, não vou continuar indo a esses lugares [camps] quando eu conheço a vibe”, disse Ogunbowale no podcast “Nightcap”. “Não vou te dar meu tempo se eu conheço a vibe.”

Não ser escolhida para um time tão difícil de fazer não é um insulto — mas atletas sempre buscam motivação. O Team WNBA tem isso, enquanto o Team USA não quer perder em um All-Star Game novamente.

Por melhor que seja o time olímpico, pode haver alguma preocupação de que ele tenha três membros do Mercury, um time atualmente abaixo de .500? Podemos esperar muita energia do Team WNBA. O Team USA tem que igualar isso para vencer.

Filipe: O elenco de Paris é melhor do que o de Tóquio e tem muita química jogando entre si, seja das Olimpíadas anteriores ou mesmo da Copa do Mundo de 2022. Até mesmo as novatas como Kahleah Copper e Ionescu estão jogando um dos melhores basquete de suas carreiras agora. O Team WNBA tornará as coisas interessantes como fez em 2021, mas é difícil para mim escolher contra o Team USA desta vez.