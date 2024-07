WNBA All-Star 2024: Uma linha do tempo dos uniformes ao longo da história

O All-Star Game da WNBA de 2024 completa 20 anos neste fim de semana, dando continuidade à tradição de destacar os maiores talentos da liga.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Com 2024 marcando o ano olímpico, a equipe dos EUA, composta por A’ja Wilson, Sabrina Ionescu e Jewell Loyd, enfrentará a equipe restante da WNBA, encabeçada pelas novatas Angel Reese e Caitlin Clark.

Assim como a NBA, o uniforme do All-Star Game passou por várias atualizações de design desde o primeiro All-Star Game em 1999, quando os jogadores usaram suas camisas de equipe, até 2006, quando a liga introduziu os primeiros uniformes Leste-Oeste. Então, mudanças de formato para a apresentação de meio de temporada em 2018 e 2021 também foram refletidas no traje dos jogadores em quadra.

O uniforme deste ano tem vários acenos à natureza em constante evolução da liga. Logo acima da etiqueta de tamanho, há 20 estrelas bordadas para representar a 20ª edição do evento. Há também uma etiqueta que diz “1/144” para enfatizar o número total de jogadores na liga.

Dê uma olhada nos uniformes do All-Star da WNBA no passado e como eles evoluíram.

2006: Leste 98, Oeste 82

O All-Star Game da WNBA de 2006 marcou o primeiro ano em que o jogo teve camisas baseadas em eventos. Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

A WNBA, que tinha uma parceria com a Reebok na época, introduziu suas camisas de conferência separadas que continham as cores do logotipo da liga. As East All-Stars usavam branco e as West All-Stars usavam laranja. Os números das jogadoras estavam presentes na frente de suas camisas com apenas seus sobrenomes nas costas. Um patch do time designado da jogadora era colocado logo acima do nome.

2007: Leste 103, Oeste 99

Os emblemas de patrocínio foram lançados nos uniformes do All-Star Game da WNBA de 2007. Harry Walker/MCT/Tribune News Service via Getty Images

Capitalizando o primeiro visual do All-Star Game, os uniformes de 2007 apresentavam um design de estrela na lateral. A liga adotou o visual no All-Star Game de 2009 após pular 2008 por causa das Olimpíadas de Verão de Pequim.

2011: Leste 118, Oeste 113

O esquema de cores uniforme do East All-Stars evitou camisas brancas e optou pelo preto. D. Clarke Evans/NBAE via Getty Images

Depois de adotar uma camisa branca para o Leste desde o início da era do uniforme All-Star, a liga mudou para uniformes pretos.

2015: Oeste 117, Leste 112

Os jogadores só tinham números na frente da camisa, mas não nas costas. Brian Babineau/NBAE via Getty Images

Uma camisa mais leve com uma fonte delineada que se tornou o visual de assinatura da liga nas temporadas seguintes. Cada jogador tinha seu número na frente das camisas e o emblema do logotipo do time nas costas.

2018: Equipe Parker 119, Equipe Delle Donne 112

A Nike projetou os uniformes do WNBA All-Star Game pela primeira vez. Jordan Johnson/NBAE via Getty Images

A WNBA mudou seu formato em 2018 de East and West All-Stars para selecionar capitães de equipe, permitindo que conferências opostas jogassem no mesmo time. Semelhante ao visual NBA All-Star, a Nike projetou os uniformes usando apenas amostras pretas e brancas. A camisa de cada jogadora incluía o logotipo incolor de sua equipe no canto superior esquerdo. Um “W” branco foi colocado na frente da camisa com “NBA” em cinza.

2019: Equipe Wilson 129, Equipe Delle Donne 126

Os uniformes do All-Star Game da WNBA de 2019 homenagearam a cidade-sede e o time. Brian Babineau/NBAE via Getty Images

A tendência de homenagear a cidade-sede e o time entrou em cena em 2019. O time da capitã Elena Delle Donne usou camisas brancas, enquanto o time de A’ja Wilson ostentou vermelho com detalhes dourados, inspirado no Las Vegas Aces.

2021: Equipe WNBA 93, Equipe EUA 83

Um novo formato foi introduzido para o ano olímpico, permitindo que a equipe dos EUA usasse seus uniformes brancos e as All-Stars da WNBA usassem uniformes laranja. Ethan Miller/Getty Images

A pandemia da COVID-19 fez com que o All-Star Game entrasse em um hiato de dois anos e os Jogos de Tóquio de 2020 fossem adiados para o verão seguinte. Com as Olimpíadas sendo realizadas durante a temporada regular, a WNBA introduziu o formato Team USA vs. WNBA All-Stars. Embora o Team USA tenha usado seus uniformes na exibição, o WNBA All-Stars voltou aos uniformes laranja com “WNBA” em letras grandes seguindo “All-Stars” em uma fonte menor na parte inferior.