WNBA All-Star Game 2024: como assistir, programar, escalações

O All-Star Game da WNBA de 2024 será disputado no sábado, 20 de julho (20h30 horário do leste dos EUA, aplicativo ABC/ESPN) no Footprint Center em Phoenix.

A 20ª edição do evento verá um confronto entre as All-Stars da seleção feminina dos EUA — que competirá pela oitava medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos de Paris — e as All-Stars restantes da WNBA.

Um desafio de habilidades e uma competição de 3 pontos acontecerão em 19 de julho (18h, horário do leste dos EUA, ESPN).

O All-Star Game também marca o intervalo da temporada regular da WNBA (de 18 de julho a 15 de agosto), enquanto as Olimpíadas (de 26 de julho a 11 de agosto) são realizadas.

A última vez que a WNBA usou esse formato para o All-Star Game, antes das Olimpíadas de Tóquio em 2021, o time WNBA derrotou o time dos EUA por 93 a 85 em Las Vegas, com Arike Ogunbowale, do Dallas Wings, ganhando o prêmio de MVP.

Sabrina Ionescu, do New York Liberty, venceu a disputa de três pontos do ano passado com um recorde de 37 pontos, enquanto Kelsey Plum e Chelsea Gray, do Las Vegas Aces, venceram o desafio de habilidades de 2023.

Como assistir

Desafio de habilidades: Sexta-feira, 19 de julho, 18h ET, na ESPN

Concurso de 3 pontos: Sexta-feira, 19 de julho, após o Skills Challenge, na ESPN

Jogo das Estrelas: Sábado, 20 de julho, 20h30 ET, ABC

Titulares e reservas do WNBA All-Star

Como eles são escolhidos

A votação do All-Star apresenta uma combinação de contribuições de fãs (50%), jogadoras atuais da WNBA (25%) e membros da mídia (25%). A votação ocorreu de 13 a 29 de junho. As escalações serão anunciadas em 2 de julho.

As 10 jogadoras mais votadas serão automaticamente nomeadas para o All-Star Game, com as jogadoras que ainda não estão na lista olímpica 5 contra 5 designadas para o Time WNBA.

Os 12 treinadores principais da WNBA escolherão entre os 36 próximos mais votados para preencher as vagas restantes no elenco de 12 jogadoras do All-Star.

Resultados da votação antecipada

Os resultados iniciais da votação dos fãs para o WNBA All-Stars foram anunciados em 21 de junho. A’ja Wilson, do Aces, e Caitlin Clark e Aliyah Boston, do Indiana Fever, lideraram a lista, com Breanna Stewart, do Liberty, e Arike Ogunbowale, do Wings, completando as cinco primeiras. Cinco jogadoras do time olímpico 5 contra 5 dos EUA para Paris estavam entre as 10 mais votadas no primeiro retorno da votação do All-Star.

Veja abaixo os resultados completos da votação antecipada dos fãs.

A’ja Wilson*, Las Vegas Aces (217.773 votos)

Caitlin Clark, Indiana Fever (216.427 votos)

Aliyah Boston, Indiana Febre (171.864 votos)

Breanna Stewart*, New York Liberty (151.984 votos)

Arike Ogunbowale, Dallas Wings (130.838 votos)

Sabrina Ionescu*, New York Liberty (118.949 votos)

Angel Reese, Chicago Sky (118.490 votos)

Kelsey Plum*, Las Vegas Aces (117.217 votos)

Napheesa Collier*, Minnesota Lynx (103.550 votos)

Dearica Hamby, Los Angeles Sparks (97.094 votos)

* Na lista olímpica 5 contra 5 dos EUA

Elenco do time dos EUA

jogar 1:47 Conheça a seleção feminina de basquete dos EUA para as Olimpíadas de 2024 Confira algumas das principais jogadoras do time feminino de basquete dos EUA em busca da oitava medalha de ouro consecutiva, incluindo Dianna Taurasi, Brittney Griner e Breanna Stewart.

A escalação da seleção dos EUA foi anunciada em 11 de junho.

Diana Taurasi, do Phoenix Mercury, que estará participando de seu sexto recorde em Jogos Olímpicos, encabeça a lista. Ela será acompanhada por Breanna Stewart, A’ja Wilson, Chelsea Gray, Napheesa Collier, Jewell Loyd e Brittney Griner — todas as quais jogaram no time 5 contra 5 em Tóquio em 2021.

Kelsey Plum e Jackie Young, que ajudaram as mulheres dos EUA a ganhar a medalha de ouro inaugural 3×3 nos Jogos de Tóquio em 2021, também estão na lista, junto com as estreantes olímpicas Ionescu, Alyssa Thomas e Kahleah Copper. Todas as três jogaram no time americano que venceu a Copa do Mundo na Austrália em 2022.

Este é o elenco completo:

Napheesa Collier, lince de Minnesota

Kahleah Copper, Mercúrio Phoenix

Chelsea Gray, Las Vegas Aces

Brittney Griner, Phoenix Mercury

Sabrina Ionescu, Nova York Liberty

Jewell Loyd, tempestade de Seattle

Kelsey Plum, Aces de Las Vegas

Breanna Stewart, Nova York Liberty

Diana Taurasi, Phoenix Mercury

Alyssa Thomas, Sol de Connecticut

A’ja Wilson, Las Vegas Aces

Jackie Young, Aces de Las Vegas