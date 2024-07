WNBA All-Star Game: Arike faz de novo, Clark e Reese ajudam

PHOENIX — Breanna Stewart invocou seu Yogi Berra interior depois que o Team WNBA derrotou o Team USA no WNBA All-Star Game de 2024 na noite de sábado.

“Foi como uma sensação de déjà vu, honestamente”, disse Stewart.

Tudo de novo.

O sábado se desenrolou de uma forma assustadoramente semelhante ao All-Star Game de 2021 em Las Vegas: o time WNBA conseguiu uma vitória de oito pontos novamente, 117-109 desta vez. Arike Ogunbowale liderou todos os marcadores, desta vez com um recorde do WNBA All-Star Game de 34 pontos. E Ogunbowale ganhou o prêmio de MVP. De novo.

O WNBA All-Star Game deste ano foi parte de um fim de semana que reescreveu os livros de recordes, desde a histórica vitória dupla de Allisha Gray no desafio de habilidades e na disputa de 3 pontos na sexta-feira à noite até o papel principal de Ogunbowale no sábado, e de Stewart se tornar a primeira jogadora com 30 pontos e 10 rebotes até Angel Reese se tornar a primeira novata na história do WNBA All-Star com um duplo-duplo.

Aqui estão as maiores conclusões do fim de semana do All-Star, enquanto a WNBA faz uma pausa de um mês durante as Olimpíadas.

Os novatos se destacaram – como fizeram durante toda a temporada

jogar 0:17 Caitlin Clark encontra Angel Reese para uma bandeja Caitlin Clark, da equipe WNBA, passa para Angel Reese perto da cesta para uma bandeja no quarto período.

Não importava que Caitlin Clark e Angel Reese fossem estreantes: elas fizeram um impacto significativo em seu primeiro All-Star Game e foram peças integrais para a vitória do Time EUA. Clark teve uma noite de pontuação tranquila (4 pontos), mas registrou mais um jogo com assistências de dois dígitos (10), um recorde de novata e um a menos que a marca de Sue Bird no All-Star Game de todos os tempos (com a grande de todos os tempos olhando e aparentemente cantando na quadra).

Mestre dos duplos-duplos nesta temporada, Reese terminou com 12 pontos e 11 rebotes, tornando-se o primeiro novato a registrar um duplo-duplo em um All-Star Game.

Não há dúvidas de que uma lembrança duradoura do sábado será quando Clark encontrou Reese embaixo da cesta para uma bandeja no início do terceiro quarto, e os dois bateram palmas enquanto corriam na defesa — o que pode ser uma prévia dos Jogos das Estrelas, talvez até mesmo de competições internacionais representando os Estados Unidos, que estão por vir.

Agora, ambas as estrelas — que estão sob os holofotes há mais de um ano e jogam sem parar desde novembro — finalmente terão um descanso antes que seus dois times da WNBA — sétimo e oitavo na classificação — disputem as cobiçadas vagas nos playoffs. Filipe

Um segundo tempo para lembrar

jogar 2:30 Ogunbowale elogia companheiros de equipe All-Star após jogo recorde Arike Ogunbowale se junta ao “SportsCenter” para reagir à sua performance de MVP no WNBA All-Star Game.

Ogunbowale foi de zero a 34 em apenas 20 minutos.

Depois de ficar sem gols no primeiro tempo no sábado, a treinadora da equipe WNBA, Cheryl Miller, chamou Ogunbowale no vestiário no intervalo, chegando a apontar para a estrela do Wings e dizer para Ogunbowale respirar fundo e jogar seu jogo.

Ogunbowale respondeu saindo no terceiro quarto, marcando 21 pontos no período — o maior número em um quarto na história do WNBA All-Star Game — arremessando 6 de 10 do campo, incluindo 5 de 7 cestas de 3 pontos e 4 de 5 lances livres. Ogunbowale foi responsável por 58,3% dos 36 pontos do Team WNBA no terceiro quarto.

Sua cesta de três pontos de 27 pés faltando 8:08 para o fim do terceiro quarto colocou a equipe WNBA na frente por três pontos e ela nunca mais olhou para trás.

“Como artilheira, quando você vê um casal cair daquele jeito, você tem toda a confiança do mundo”, disse a companheira de equipe de Ogunbowale, Caitlin Clark. “A cesta parece realmente grande. Então, eu sei exatamente como ela se sentiu. Ela estava na zona.” — Fusão de vinho

A equipe dos EUA tem trabalho a fazer

jogar 0:18 Breanna Stewart Eurosteps para um flutuador escorregadio Breanna Stewart, da equipe dos EUA, usa um Eurostep para chegar ao balde e fazer um floater.

As expressões nos rostos da seleção nacional dos EUA disseram tudo. Não houve sorrisos após o jogo quando a comissária Cathy Engelbert pediu à multidão uma despedida de aplausos enquanto a equipe olímpica se dirige à Europa e começa sua jornada olímpica.

A técnica do Time EUA, Cheryl Reeve, achou a defesa do seu time muito decepcionante, descrevendo-a como melhor do que um All-Star Game normal, mas que faltou esforço coletivo com pouca ajuda e pouca proteção de aro. Reeve lamentou que seu time tenha permitido 52 pontos no garrafão.

Não, as mulheres dos EUA não enfrentarão Ogunbowale ou uma jogadora tão explosiva quanto ela em Paris, como Reeve gracejou após o jogo. Mas o nível defensivo sem dúvida precisa ser melhor para que o programa leve para casa o oitavo ouro olímpico consecutivo.

“Nós não saímos e realmente competimos para dizer que temos uma certa identidade que estamos tentando representar”, disse Reeve. “Eu tenho que descobrir isso. Eu tenho que ajudá-los a chegar lá.”

Embora a defesa fosse uma preocupação, o backcourt do Team USA também não foi tão eficaz quanto poderia ter sido. Diana Taurasi teve uma boa noite (14 pontos) diante de uma multidão amigável ao X-Factor, mas Chelsea Gray, que está se recuperando de uma lesão no pé que a afastou da maior parte da temporada regular, jogou apenas 10 minutos. Jewell Loyd, que liderou a WNBA em pontuação na temporada passada, teve 0 de 3 arremessos na noite. Jackie Young jogou menos de quatro minutos no primeiro tempo, enquanto Sabrina Ionescu teve apenas 2 de 6 arremessos de quadra.

Stewart e A’ja Wilson pareciam aliviados que a loucura do All-Star Game e do fim de semana agora ficou para trás. Sem distrações, sem alarde mais. Agora o time pode se concentrar inteiramente em seus compromissos com o USA Basketball e descobrir como eles podem sair mais fortes antes da exibição de terça-feira em Londres contra a Alemanha. — Filipe

‘Troca de guardas’ da equipe dos EUA

O sábado deixou isso claro: o time dos EUA agora é de Stewart e Wilson.

As duas dominaram a equipe olímpica na derrota para a equipe WNBA, com Stewart registrando um duplo-duplo com 31 pontos e 10 rebotes, e Wilson somando 22 pontos.

Além de liderar pelo jogo, Stewart e Wilson já começaram a transição de liderança.

“Estamos, tipo, na troca de guardas, se preferir”, disse Stewart. “A’ja e eu conversamos sobre isso. É para garantir que este seja o nosso time e que não deixemos nada passar por nós.”

Eles jogaram a maior parte dos minutos na noite de sábado, enquanto o time dos EUA tentava se unir e encontrar um ritmo rapidamente, com apenas mais um jogo de exibição antes das Olimpíadas de Paris.

“Durante toda essa viagem, A’ja e eu continuaremos a encontrar mais nossas vozes no vestiário”, disse Stewart. “Não é hora de entrar em pânico, mas é hora de aprender, crescer e descobrir como podemos ser o nosso melhor juntos.” — Filipe