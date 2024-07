WNBA de olho em temporada expandida de 44 jogos em 2025

PHOENIX — A WNBA está pensando em expandir a temporada regular para 44 jogos na temporada de 2025, disse a comissária da WNBA, Cathy Engelbert, no sábado, antes do All-Star Game da WNBA de 2024.

“Estamos olhando para a pegada para o ano que vem”, disse Engelbert. “Não temos uma competição internacional, como a Copa do Mundo FIBA ​​ou as Olimpíadas, no ano que vem, então poderemos olhar para nossa pegada sem nenhuma interrupção ou quebra, como estamos quebrando este ano.”

Quarenta e quatro jogos por equipe são o máximo permitido sob o acordo coletivo de trabalho atual, embora a longo prazo, Engelbert tenha discutido a visão de estender a temporada ainda mais. Mais jogos totais também estão no horizonte para as próximas duas temporadas com franquias de expansão em Golden State (2025) e Toronto (2026) começando a jogar.

A WNBA está em sua temporada mais memorável em anos, tendo testemunhado seu maior público em 26 anos, estabelecido novos recordes de audiência e visto um aumento nas vendas de produtos e um engajamento intensificado dos fãs.

“Quando eu estava na frente de vocês nessa época no ano passado, eu sabia que estávamos preparados para grandes coisas. Estávamos nos preparando para grandes coisas”, disse Engelbert. “Mas estou muito feliz com o que conseguimos realizar no último ano.”

Grande parte desse crescimento foi estimulado pela atual classe de novatos, liderada pelas recentes estrelas universitárias que se tornaram profissionais Caitlin Clark e Angel Reese — ambas que chegaram a Phoenix como All-Stars pela primeira vez.

“Estou muito satisfeito com Caitlin e todos os nossos novatos”, disse Engelbert. “O número de novos fãs que conseguimos trazer para esta liga é exponencial em relação às minhas expectativas do que faríamos… Acho que esta classe de novatos atraiu muita atenção e está elevando todos os nossos jogos e todos os nossos jogadores.”

Engelbert abordou uma variedade de outros tópicos em sua disponibilidade, incluindo:

• Engelbert disse que não poderia comentar sobre os detalhes do acordo de mídia iminente relatado pela liga, que é avaliado em US$ 2,2 bilhões por 11 anos — embora não tenha sido finalizado. Mas ela disse: “Acho que faremos algo histórico. Acho que quando conseguirmos finalizar esses acordos de mídia, todos entenderão que este é um momento histórico para os esportes femininos e a WNBA estará liderando isso… nossa próxima rodada de acordos de mídia nos permitirá continuar a transformar esta liga.”

• A liga continua trabalhando para suavizar os problemas de seu novo programa de fretamento, que foi implementado no início da temporada de 2024. “Continuamos trabalhando para melhorar a experiência de nossos jogadores nisso e acho que quando sairmos da pausa olímpica, estaremos atingindo nosso ritmo mais neste programa, veremos algumas melhorias”

• A investigação da liga sobre o Las Vegas Aces sobre acordos de patrocínio que seus jogadores assinaram com a autoridade de turismo da cidade ainda está em andamento, de acordo com Engelbert. A liga contratou um advogado externo para lidar com a investigação.

• Para continuar a globalizar o jogo, a WNBA está pensando em realizar jogos ao redor do mundo; Engelbert mencionou Europa, Ásia, Cidade do México e Oriente Médio especificamente. A liga já realizou jogos de exibição no Canadá. Ela também pode considerar realizar jogos em locais neutros nos EUA para testar mercados de expansão.