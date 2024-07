WNBA garante acordo de mídia ‘monumental’ com Disney, Amazon, NBCU

A WNBA anunciou na quarta-feira um novo acordo de direitos de mídia de 11 anos com parcerias com a Disney, a Amazon Prime Video e a nova detentora de direitos NBCUniversal.

O acordo está avaliado em cerca de US$ 2,2 bilhões, ou US$ 200 milhões por ano, disse uma fonte à ESPN, mas acordos futuros com parceiros adicionais podem aproximar os acordos gerais de mídia da liga de US$ 3 bilhões.

“A parceria com a Disney, Amazon e NBCU marca um capítulo monumental na história da WNBA e demonstra claramente o aumento significativo em valor e o nível histórico de interesse no basquete feminino”, disse a comissária da WNBA Cathy Engelbert em uma declaração. “Esses acordos permitem que a liga continue a construir um modelo de crescimento sustentável e de longo prazo para o futuro do basquete feminino e dos esportes que beneficiará as jogadoras, equipes e fãs da WNBA.”

O Athletic foi o primeiro a relatar o valor do acordo.

De acordo com um comunicado, a Disney — que detém a maioria da ESPN — a Amazon e a NBCU exibirão mais de 125 jogos de temporada regular e playoffs a cada temporada, incluindo um mínimo de 25 jogos de temporada regular nas plataformas Disney, 50 nas plataformas NBCU e 30 no Prime Video. A Disney distribuirá os jogos na ABC, ESPN ou ESPN2 e os transmitirá no novo serviço direto ao consumidor da empresa; a NBCU os distribuirá na NBC, USA Network e Peacock; e a Amazon os distribuirá no Prime Video.

A Disney distribuirá duas séries de playoffs de primeira rodada por ano, com a NBCU e a Prime distribuindo uma cada, enquanto as séries de semifinais e finais serão rotativas. A Disney transmitirá oito séries de semifinais e cinco finais, e a Prime e a NBCU exibirão sete semifinais e três finais cada.

A Disney continuará transmitindo os eventos do WNBA All-Star e o draft da WNBA, e o Prime continuará transmitindo o jogo do campeonato da Commissioner’s Cup.

A WNBA também tem acordos com a CBS e a ION, que, após renegociação, podem render pelo menos US$ 60 milhões em receita adicional e elevar os acordos gerais de mídia da liga para seis vezes o total de seus acordos atuais.

De acordo com uma fonte, os números dos novos acordos não incluem custos de produção ou compromissos de marketing, o que é o caso dos números associados aos acordos de mídia para a NWSL (US$ 240 milhões em quatro anos com quatro parceiros) e MLS (US$ 2,5 bilhões em 10 anos com a Apple).

Os parceiros também concordaram em revisar e potencialmente reavaliar as taxas de direitos para garantir um valor apropriado após três anos, acrescentou uma fonte.