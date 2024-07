Wolves planejam queixa da UEFA após suposto abuso de Hwang Hee-Chan

Hwang Hee-Chan tem 86 jogos na Premier League pelo Wolverhampton Wanderers e marcou 20 gols. Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images

O Wolverhampton Wanderers disse que apresentará uma queixa à UEFA depois que seu atacante sul-coreano Hwang Hee-Chan foi alvo de um suposto comentário racial durante a partida de pré-temporada de segunda-feira contra o time italiano Como.

Hwang relatou o incidente no meio do segundo tempo, o que levou a uma resposta furiosa de seus companheiros de equipe e fez com que Daniel Podence recebesse um cartão vermelho por dar um soco em um jogador do Como, disse o clube de Midlands.

A Como não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial normal.

O técnico do Wolves, Gary O’Neil, disse que perguntou a Hwang se ele queria que a partida fosse abandonada ou substituída, mas o jogador de 28 anos queria que o jogo continuasse.

Os Wolves venceram por 1 a 0 em seu campo de treinamento em Marbella, Espanha. Hwang capitaneou o time para a vitória, apesar de ter que terminar a partida com 10 homens.

“Channy [Hwang] ficará bem. Ele terá todo o nosso apoio e nós o buscaremos de manhã e garantiremos que ele esteja bem. É um grupo unido”, disse O’Neil.