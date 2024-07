Worthy e Mahomes dos Chiefs estabelecem conexão com longo TD no exercício

ST. JOSEPH, Missouri — A conexão entre Patrick Mahomes e Xavier Worthy se estabeleceu no primeiro treino completo do time no campo de treinamento do Kansas City Chiefs.

Mahomes completou um padrão de post profundo para Worthy para um touchdown durante o primeiro exercício 11 contra 11 do time. A jogada gerou esperança entre os Chiefs de que é a primeira de muitas conexões semelhantes.

“Ele está se adaptando bem”, disse o wide receiver Mecole Hardman sobre Worthy, a escolha de primeira rodada do draft de 2024 dos Chiefs. “Ele vem com essa velocidade, então tenho certeza de que o teremos em muitas coisas indo fundo. Então, acho que agora é só fazer a química entre ele e Pat e espero que possamos traduzir isso para a temporada.”

Worthy ficou de fora da maior parte dos treinos de offseason por causa de uma lesão no tendão, então ele e Mahomes estão, de certa forma, apenas se conhecendo. Mahomes estava ansioso para que Worthy voltasse aos treinos para o início do acampamento, dizendo na semana passada que os Chiefs não o colocariam de volta na escalação, mas tinham grandes expectativas imediatas para ele.

Mahomes então lançou muitos de seus passes para Worthy em um minicamp recente para quarterbacks e novatos.

“Ele tem trabalhado duro”, disse o técnico Andy Reid sobre Worthy. “Parece que seu tendão está melhor. Só temos que mantê-lo aqui e continuar aprendendo. Somos apenas um [practice] para dentro e eles têm 12 deles, então ele tem muito mais informações chegando até ele e formações e mudanças e movimentos e todas essas coisas. Mas ele fez um bom trabalho hoje.”

Worthy correu 4,21 na corrida de 40 jardas no scouting combine, o tempo mais rápido já registrado no evento. Os Chiefs também contrataram outro wide receiver rápido, o veterano Marquise Brown.

“É muita velocidade”, disse Hardman. “Acho que talvez tenhamos um bom grupo de caras, [and] eles trazem outra dinâmica para o ataque, e então obviamente você tem Rashee [Rice]. É um bulldog, como um cavalo que pode fazer todo o trabalho sujo, passar por baixo das rotas, muito mais [run-after-catch] jardas com ele. Então eu entro por meio de pequenas coisas de gadgets aqui e ali e explosivos também.

“Todos nós nos alimentamos uns dos outros. Temos uma ótima sala; todos sabem o que está acontecendo. Eles sabem seus papéis. Acho que agora o training camp vai realmente estabelecer os papéis de todos.”