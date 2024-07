WR Brandon Aiyuk solicita troca do 49ers, diz fonte

O wide receiver Brandon Aiyuk solicitou uma troca com o San Francisco 49ers, confirmou uma fonte da ESPN.

Aiyuk está entrando no último ano de seu contrato de novato e deve descontar US$ 14,124 milhões do teto salarial em 2024. O wide receiver vem de uma temporada de 75 recepções, 1.342 jardas e sete touchdowns.

Ele não participou do programa de offseason dos 49ers e pulou o minicamp obrigatório do time. Ele está sujeito a multas superiores a $ 101.000 por boicotar o minicamp.

No mês passado, ele ganhou as manchetes com uma publicação no TikTok na qual disse ao ex-companheiro de equipe do Arizona State e atual quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, que os 49ers lhe disseram: “eles não me querem de volta”.

No entanto, no mês passado, ele disse ao TMZ Sports que queria permanecer no 49ers.

O wide receiver do Minnesota Vikings Justin Jefferson recentemente redefiniu o mercado de wide receivers com sua extensão de quatro anos que tem uma média de US$ 35 milhões por temporada, tornando-o o não quarterback mais bem pago da NFL. AJ Brown do Philadelphia Eagles (US$ 32 milhões por temporada), Amon-Ra St. Brown do Detroit Lions (US$ 30 milhões por temporada) e Jaylen Waddle do Miami Dolphins (US$ 28,25 milhões por temporada) também concordaram com extensões nesta offseason.

O wide receiver do 49ers, Deebo Samuel, disse durante o minicamp do time que ele tem mantido contato regular com Aiyuk durante a offseason, oferecendo sua ajuda quando necessário sobre como navegar na situação do contrato. Samuel concordou com uma extensão de três anos com o 49ers em 2022, mas não antes de exigir uma troca devido ao ritmo lento de suas negociações de contrato. Seu principal conselho para Aiyuk tem sido pregar paciência.

A notícia do pedido de troca de Aiyuk foi relatada pela primeira vez pela NFL Network.

Nick Wagoner, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.